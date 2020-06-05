Из-за введённых ограничительных мер общепит не работает почти два месяца. В этой сфере работают тысячи людей, которые сейчас остались без средств к существованию. Чтобы привлечь внимание к проблеме, предприниматели запустили флешмоб в соцсети Instagram.



— Мы хотим, чтобы общепиту дали работать. У меня официально устроено 16 сотрудников, которых я на протяжении двух месяцев кормлю за свой счёт. Платить арендную плату, коммунальные услуги и зарплаты сотрудникам не хватает, — рассказывает Алексей Челиков, управляющий бар-клубом Guevara.

Из-за введённых ограничительных мер общепит не работает больше двух месяцев. Услуга «на вынос» приносит маленькую прибыль.



—В среднем доход у заведения 4,5 миллиона в месяц. Сейчас выручка на вынос составляет 10–12 тысяч рублей в день. В среднем выручка за месяц получается около 300 тысяч рублей, — объясняет Алексей.