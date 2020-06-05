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На фотографиях сотрудники и администрация бара

На фотографиях сотрудники и администрация бара

Сегодня, 5 июня, в социальных сетях сотрудники бар-клуба Guevara запустили флешмоб с хэштегом #ДайтеОбщепитуРаботать — они хотят получить разрешение на работу летних веранд.

Сотрудники сфотографировались на улице Советской на фоне заведения с лозунгами, которые они написали на картоне. Каждый из участников написал то, что его волнует больше всего из-за введённых ограничений.

«3 месяца на перловке», «Не хочу жить на улице», «Работы — нет, ипотека — есть» — такие надписи были на картоне у участников

Из-за введённых ограничительных мер общепит не работает почти два месяца. В этой сфере работают тысячи людей, которые сейчас остались без средств к существованию. Чтобы привлечь внимание к проблеме, предприниматели запустили флешмоб в соцсети Instagram.

— Мы хотим, чтобы общепиту дали работать. У меня официально устроено 16 сотрудников, которых я на протяжении двух месяцев кормлю за свой счёт. Платить арендную плату, коммунальные услуги и зарплаты сотрудникам не хватает, — рассказывает Алексей Челиков, управляющий бар-клубом Guevara.

Из-за введённых ограничительных мер общепит не работает больше двух месяцев. Услуга «на вынос» приносит маленькую прибыль.

—В среднем доход у заведения 4,5 миллиона в месяц. Сейчас выручка на вынос составляет 10–12 тысяч рублей в день. В среднем выручка за месяц получается около 300 тысяч рублей, — объясняет Алексей.

Каждый написал на плакатах то, что его больше всего волнует

Каждый написал на плакатах то, что его больше всего волнует

Организаторы флешмоба добиваются разрешения открытия летних веранд.

— Мы не говорим про потенциальное открытие помещений, которые способствуют распространению инфекции, — добавляет он.

Алексей отмечают, что заведение готово соблюдать все санитарные нормы.

— Если дать общепиту работать, то мы тогда хотя бы будем проводить дезинфекцию. То, что люди покупают у нас и сидят во дворе на парафетах, я считаю, больше способствует распространению инфекции. Мы готовы соблюдать все правила, мы готовы делать разметку по 1,5 метра, — объясняет Алексей.

Участники флешмоба передали эстафету девяти другим крупным заведениям города, среди которых Бар 113, бар Alpen Grotte и Чашка Кофе.

На прошлой неделе, 28 мая, сотрудники новосибирского лаунж-бара «Абдула, поджигай» поучаствовали во флешмобе «#голыйголод», который несколько недель назад запустили в Казани. Заведение хочет работать, как и раньше, поэтому и присоединилось к флешмобу

В начале апреля в соцсетях стал популярным флешмоб с хештегом #pillowchallenge. Пользователи соревновались, кто лучше сделает коктейльное платье из подушек, ремня и нескольких аксессуаров.

Как вы считаете, безопасно ли возобновлять работу общепита сейчас?

    Напомним, что с 26 мая губернатор области Андрей Травников возобновил работу продовольственных рынков в Новосибирске. Кроме того, начали работать рынки для садоводов.

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    челлендждайтеобщепитуработатьв новосибирске запустили флешмоб
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