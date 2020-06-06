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Скандалы из-за масок и больше 3 тысяч заболевших: онлайн-репортаж о жизни Новосибирска

Рассказываем, как проходят выходные в режиме самоизоляции (присылайте нам фото и видео)

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Май был аномально жарким, а вот начало июня выдалось промозглым и дождливым. Но мерзнуть осталось недолго

Май был аномально жарким, а вот начало июня выдалось промозглым и дождливым. Но мерзнуть осталось недолго

В Новосибирске (пусть и формально) продолжается режим самоизоляции. Дома никто не сидит, но на улицах становится всё больше людей в масках — иначе не зайти ни в магазин, ни в метро, ни в общественный транспорт.

Чем удивит нас первая суббота лета, мы будем рассказывать вам в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Как вы проводите этот уик-энд? С какими конфликтами и проблемами сталкиваетесь? Или, может, у вас есть интересное фото или видео про странную жизнь Новосибирска в эпоху коронавируса?

Сегодня с вами на связи медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845-55-78, на почту m.a.tishenko@yandex.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Мария Тищенко

Журналист НГС Дмитрий Косенко в своей традиционной рубрике исследует обстоятельства ДТП на аварийном перекрёстке Красный проспект — улица Гоголя: ранним утром там столкнулись две женщины.

Мария Тищенко

Присылайте свои фотографии в масках, а это маска жительницы Новосибирска Марины.

Мария Тищенко

Минздрав России решил изменить правила медосвидетельствования для водителей. Теперь анализы для диагностики употребления алкоголя для получения медицинской справки нужно будет только после выявления симптомов заболевания наркологом, а ранее предполагалось, что анализ должны сдавать все.

Мария Тищенко

Как вы планируете провести сегодняшний день?

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    коронавирус в Новосибирске
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