Скандалы из-за масок и больше 3 тысяч заболевших: онлайн-репортаж о жизни Новосибирска

Журналист НГС Дмитрий Косенко в своей традиционной рубрике исследует обстоятельства ДТП на аварийном перекрёстке Красный проспект — улица Гоголя: ранним утром там столкнулись две женщины.
Присылайте свои фотографии в масках, а это маска жительницы Новосибирска Марины.
Минздрав России решил изменить правила медосвидетельствования для водителей. Теперь анализы для диагностики употребления алкоголя для получения медицинской справки нужно будет только после выявления симптомов заболевания наркологом, а ранее предполагалось, что анализ должны сдавать все.