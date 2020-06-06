Скандалы из-за масок и больше 3 тысяч заболевших: онлайн-репортаж о жизни Новосибирска

В Новосибирске (пусть и формально) продолжается режим самоизоляции. Дома никто не сидит, но на улицах становится всё больше людей в масках — иначе не зайти ни в магазин, ни в метро, ни в общественный транспорт.

Чем удивит нас первая суббота лета, мы будем рассказывать вам в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Как вы проводите этот уик-энд? С какими конфликтами и проблемами сталкиваетесь? Или, может, у вас есть интересное фото или видео про странную жизнь Новосибирска в эпоху коронавируса?