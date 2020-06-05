Когда прекратятся дожди и вернётся тепло? Синоптики рассказали о погоде на выходные

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни. В городе и области сохранится прохладная погода, местами будут дожди.
— К нам поступают воздушные массы из северных широт, из Арктики, поэтому погода с температурным фоном ниже климатической нормы. Вчера, например, температура была ниже климатической нормы на 2,7 градуса. Над нами также находится высотный стратосферный циклон, это обуславливает облачную погоду с отдельными очагами дождей разной интенсивности. Но это смягчает температурный фон, не дает опуститься, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Прохлада удержится в ближайшие двое суток. 6 и 7 июня в области ожидаются осадки, температура ночью от 3–8 градусов до 6–11 градусов, днем от 13–18 градусов до 20–24 градусов.
8, 9 и 10 июня ожидается повышение температуры до 20–25 градусов днем. По западу области возможно потепление до 27–29 градусов.
По словам Ягудина, есть вероятность, что 10 июня осадки прекратятся.
В Новосибирске завтра ночью, 6 июня, ожидается около 6 градусов, днем не выше 14 градусов. 7 и 8 июня будет примерно одинаковая температура — около 10 градусов ночью и +21 градус днем.
Ранее синоптики предупреждали, что первая декада июня будет холодной.