В России зафиксировано еще 8726 случаев коронавируса, за сутки подтвердилось 144 смерти

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет — ученые создадут несколько препаратов, которые будут действовать на разные группы населения. А озвучивать ранние сроки появления вакцины нельзя — «обнадеживаться рановато», отметила санврач.

— Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, — сообщила Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».



Как будет действовать вакцина, мы уже рассказывали, а в этом материале упаковали весь сложный процесс воздействия в одну картинку — посмотрите, это проще школьного урока биологии.

