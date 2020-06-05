Вечеринка в «ресторанном дворике»: суд оштрафовал на 40 тысяч бар, рядом с которым играл диджей

В Новосибирске бар Crafty Radler из «ресторанного дворика» получил штраф в 40 тысяч рублей после проверок, начавшихся из-за шумной вечеринки в центре города.

Причиной тотальных проверок «ресторанного дворика» стали публикации в соцсетях и СМИ о многолюдной вечеринке, которая проходила тут на выходных. Центром веселья тогда стал именно бар Cradty Radler — оттуда были выставлены большие колонки и диджейский пульт с диджеем.

Во время проверки, которая в баре прошла 26 мая, составили протокол об отсутствии в заведении бактерицидной лампы и санитайзера, а на полу контролеры нашли тополиный пух. Кроме того, бармен работал в шортах.