Вечеринка в «ресторанном дворике»: суд оштрафовал на 40 тысяч бар, рядом с которым играл диджей

В Новосибирске бар Crafty Radler из «ресторанного дворика» получил штраф в 40 тысяч рублей после проверок, начавшихся из-за шумной вечеринки в центре города.
Причиной тотальных проверок «ресторанного дворика» стали публикации в соцсетях и СМИ о многолюдной вечеринке, которая проходила тут на выходных. Центром веселья тогда стал именно бар Cradty Radler — оттуда были выставлены большие колонки и диджейский пульт с диджеем.
Во время проверки, которая в баре прошла 26 мая, составили протокол об отсутствии в заведении бактерицидной лампы и санитайзера, а на полу контролеры нашли тополиный пух. Кроме того, бармен работал в шортах.
Дело об административном правонарушении было рассмотрено Центральным районным судом Новосибирска в эту пятницу, 5 июня. Ответчиком выступало ООО «Кофейни», которое и управляет баром Crafty Radler. Это было уже второе заседание по делу, на первом, прошедшем 2 июня, судья попросила предоставить более четкие обоснования опасности.
Вторая часть статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в нарушении которой обвинялся бар, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Представитель бара тогда говорил в суде, что эта сумма разорит заведение и обещал устранить все замеченные нарушения.
В результате Центральный суд признал ООО «Кофейни» виновным по другой статье
— по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), его оштрафовали в итоге на 40 тысяч рублей, сообщили в суде.
Это пока самый большой штраф, который наложен на заведения «ресторанного дворика». Так, закусочную Amigo Churros наказали на 5 тысяч рублей. Владельцам заведения также изменили статью КоАП с 6.3 на 6.6.
40 тысяч рублей — не самый крупный штраф, который был наложен на заведение с момента начала «самоизоляции». Администратора кофейни «Чашка кофе» оштрафовали на 50 тысяч за то, что проверяющие обнаружили на площадке, которую заведение использовало в качестве летней веранды, несколько складных шезлонгов — на них сидели люди.