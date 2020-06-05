Подарок вместо штрафа: полицейский вручил маску нарушителю режима в новосибирском метро

Вчера, 4 июня, примерно в 22:00 полицейский подарил маску пассажиру на станции метро «Речной вокзал». Он спустился к поездам метро без маски, после этого сотрудники станции вызвали полицию.
Об этом корреспонденту НГС рассказал сам пассажир вокзала Виктор.
— Я забыл совсем про этот масочный режим, спустился в метро, там сотрудники начали кричать, что без маски нельзя, вызвали полицию, я просто спокойно остался стоять на месте, ждать, — рассказал корреспонденту НГС Виктор. — Спускается полицейский, спокойно выслушивает визги работников метро, открывает небольшой чемодан, в котором маски лежат аккуратной стопкой, и протягивает одну из них мне со словами: «На, носи». Полицейского Константин звали. Я не думал, что бывают такие отзывчивые и понимающие полицейские, всегда раньше считал, что им бы только людей штрафовать.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили данную информацию.
— Cотрудники полиции не только разъясняют правила масочного режима человеку без маски. Когда у человека нет возможности поблизости купить средство индивидуальной защиты, то полицейский может спокойно ему его подарить. Такое у нас есть — сотрудники полиции беспокоятся о гражданах, — подчеркнули в ведомстве.
В Новосибирске с 28 апреля введён масочный режим. Изначально он носил рекомендательный характер, поэтому людей в масках на улицах больше не стало (мы проверяли — можете почитать об этом здесь). Но всё меняется. Сначала обслуживать людей без масок отказались некоторые гипермаркеты, а в середине мая сотрудники метро начали активно убеждать пассажиров без масок купить их на кассе. Сейчас полицейские штрафуют в транспорте и общественных местах не только нарушителей режима самоизоляции, но и новосибирцев без масок.