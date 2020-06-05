Подарок вместо штрафа: полицейский вручил маску нарушителю режима в новосибирском метро

Вчера, 4 июня, примерно в 22:00 полицейский подарил маску пассажиру на станции метро «Речной вокзал». Он спустился к поездам метро без маски, после этого сотрудники станции вызвали полицию.

Об этом корреспонденту НГС рассказал сам пассажир вокзала Виктор.

— Я забыл совсем про этот масочный режим, спустился в метро, там сотрудники начали кричать, что без маски нельзя, вызвали полицию, я просто спокойно остался стоять на месте, ждать, — рассказал корреспонденту НГС Виктор. — Спускается полицейский, спокойно выслушивает визги работников метро, открывает небольшой чемодан, в котором маски лежат аккуратной стопкой, и протягивает одну из них мне со словами: «На, носи». Полицейского Константин звали. Я не думал, что бывают такие отзывчивые и понимающие полицейские, всегда раньше считал, что им бы только людей штрафовать.