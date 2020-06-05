108 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирске

108 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Новосибирске 5 июня. По информации оперштаба, 44 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 532.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе – 3334. В том числе 208 детей. 1306 человек выздоровели, 38 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ – 15 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
Под медицинским наблюдением находятся 2 097 жителей региона, 18 911 человек сняты с наблюдения.
Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).
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НГС писал о том, что новосибирский Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по районам города. Из него стало известно, где больше всего зараженных.