В Новосибирской области от коронавируса умерли два пациента

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.
— Два пациента скончались: женщина в возрасте 71 года и мужчина, ему было 64 года, — рассказали в оперштабе.
Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 38 человек.
Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).
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Накануне оОперштаб Новосибирской области сообщал также о двух смертях от коронавируса — скончались две пациентки в возрасте 34 и 59 лет.
На этой неделе в Сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.