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Срочно +2 смерти от ковида. Что известно про пациентов?

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В Новосибирской области от коронавируса умерли два пациента

Общее число умерших достигло 38 человек

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Число умерших от коронавируса достигло 38 человек

Число умерших от коронавируса достигло 38 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.

— Два пациента скончались: женщина в возрасте 71 года и мужчина, ему было 64 года, — рассказали в оперштабе.

Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 38 человек.

Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким умерших. Если вы знали их лично — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Накануне оОперштаб Новосибирской области сообщал также о двух смертях от коронавируса — скончались две пациентки в возрасте 34 и 59 лет.

На этой неделе в Сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.

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