В Новосибирской области от коронавируса умерли два пациента

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.



— Два пациента скончались: женщина в возрасте 71 года и мужчина, ему было 64 года, — рассказали в оперштабе.

Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 38 человек.

Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).

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