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Спасатели и волонтёры всю ночь искали мужчину в лесу — он пропал во время прогулки с собакой

Оказалось, что собака от него убежала и он отправился на её поиски

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Бродя по лесу, пенсионер потерял шлепанцы&nbsp;

Бродя по лесу, пенсионер потерял шлепанцы 

Спасатели МАСС вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт» помогли в поисках 84-летнего мужчины.

Как говорится в сообщении спасателей, мужчина пошел гулять с собакой вечером 4 июня в СНТ «Приморский», но на дачу не вернулся. Кроме того, пенсионер страдает кратковременной потерей памяти, а с собой у него не было телефона.

— Спустя 5 часов, мужчина был найден в районе дороги, ближе к Обскому водохранилищу. Как удалось у него выяснить, от него убежала собака и он отправился искать её в ближайшем лесном массиве. На улице быстро стемнело, и мужчина заблудился, кроме того, бродя по лесу, он потерял шлёпанцы и ходил босиком. Только ближе к утру, когда начало рассветать, ему удалось выйти на дорогу, где он и был обнаружен участниками поисков, — сообщили спасатели.

У мужчины не обнаружили травм или признаков переохлаждения и передали его родственникам.

Несколько дней назад волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик пропал днем 3 июня — уехал на велике в неизвестном направлении. К счастью, ребенка нашли.

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потерялся"Лиза Алерт"Спасатели МАСС
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