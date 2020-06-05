Спасатели и волонтёры всю ночь искали мужчину в лесу — он пропал во время прогулки с собакой

Спасатели МАСС вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт» помогли в поисках 84-летнего мужчины.



Как говорится в сообщении спасателей, мужчина пошел гулять с собакой вечером 4 июня в СНТ «Приморский», но на дачу не вернулся. Кроме того, пенсионер страдает кратковременной потерей памяти, а с собой у него не было телефона.

— Спустя 5 часов, мужчина был найден в районе дороги, ближе к Обскому водохранилищу. Как удалось у него выяснить, от него убежала собака и он отправился искать её в ближайшем лесном массиве. На улице быстро стемнело, и мужчина заблудился, кроме того, бродя по лесу, он потерял шлёпанцы и ходил босиком. Только ближе к утру, когда начало рассветать, ему удалось выйти на дорогу, где он и был обнаружен участниками поисков, — сообщили спасатели.