Как изменились правила поступления в вузы из-за коронавируса — 6 важных пунктов

Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь, повлияв абсолютно на все сферы. Пришлось скорректировать и правила приёма абитуриентов в 2020 году. Одно из важных нововведений — упрощение процедуры подачи документов (теперь это можно и нужно делать дистанционно). Из плюсов: абитуриенты экономят время, а университеты охватывают больше регионов и выпускников. Что еще изменилось в этом году — узнала корреспондент НГС Алина Каур.
Как поступить дистанционно?
Чтобы подать заявление на участие в конкурсе, будущим студентам нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте университета, заполнить анкету, загрузить скан-копии необходимых документов и отправить на рассмотрение в приёмную комиссию. Отправлять документы по почте или приносить оригиналы в университет не нужно. Оригиналы документов будущим первокурсникам необходимо будет подать уже после начала учебного года.
Сроки онлайн-подачи документов
В этом году выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня. Сроки подачи документов в этом году пока неизвестны.
— Наверное, все вузы постараются пойти на встречу абитуриентам и обеспечить максимально возможные периоды подачи, — считает ответственный секретарь ПК СГУПС Сергей Щелоков. — В этом году выпускники школ, очень надеюсь, получат свои аттестаты уже в середине июня. Это значит, что подавать документы они могут сразу же, начиная с открытия приемных комиссий, то есть с 20 июня. А вот зачисление пройдет после проверки работ и передачи результатов ЕГЭ в ФИС «ГИА и приема». Окончание приема заявлений будет не ранее 1 августа, а возможно и первая декада августа.
Порядок зачисления останется прежним. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы. Далее выходит приказ, зачисляющий абитуриентов на 80% бюджетных мест. И последний приказ — зачисление на оставшиеся 20% мест. К концу августа будущие студенты уже будут знать о результатах зачисления.
— Мы советуем абитуриентам обращать внимание, что на некоторых этапах поступления меняется только форма и способ, а содержание остается прежним. Так, перечень документов, предоставляемых поступающими, остается прежним (за исключением оригинала аттестата, который необходимо будет предоставить после зачисления, а не до), меняется лишь форма предоставления их в приемную комиссию: не печатные, а сканированные копии. Копии отправляются не почтовыми операторами, а через электронную информационную систему вуза, — добавляет Ирина Паина, начальник отдела по связям с общественностью и рекламе СИУ РАНХиГС.
В НГТУ сообщили, что студенты могут подавать свои документы уже с 20 июня по 17 августа.
— Ориентировочно, первые 2 недели августа станут самыми загруженными для отборочных комиссий. Подать свои документы во все ВУЗы страны возможно исключительно в дистанционной форме. В нашем университете есть два способа это сделать. Первый — через личный кабинет поступающего на сайте НГТУ НЭТИ. Такой прием документов для нас — устоявшаяся практика, последние 10 лет НГТУ принимает документы у абитуриентов в таком формате. Второй способ — через суперсервис «Поступай в вуз онлайн» на едином портале государственных услуг, — отметил Олег Аврунев, директор центра информатизации НГТУ НЭТИ.
Как быть с подлинниками?
Подать документы можно будет только через личный кабинет абитуриента в электронной форме (для этого его нужно будет отсканировать или сфотографировать в хорошем качестве, чтобы текст был распознаваем).
— Оригинал документа об образовании должен быть предоставлен в течение первого года обучения, — уточнили в пресс-службе НГУ.
При этом абитуриенты, попав в список претендентов на бюджетное место, пишут согласие на зачисление. В этом документе будущие студенты выделяют одно приоритетное направление, на котором в конечном счете они будут учиться.
— Именно это согласие и включает в себя роль оригинала документа об образовании. Подавая это согласие абитуриент (как бы) и подает подлинник, обязуясь при этом подать оригинал по прибытии в ВУЗ, — отметил Олег Аврунев, директор центра информатизации НГТУ НЭТИ.
Вступительные экзамены без баллов ЕГЭ
Абитуриенты, которые поступают без баллов ЕГЭ, будут сдавать вступительные экзамены также в дистанционном формате. Поэтому будущим студентам понадобится компьютер с интернетом, микрофон и видеокамера. За ходом экзамена будут следить наблюдатели из числа сотрудников университета, чтобы не допустить списывания и мошенничества. Основной площадкой для сдачи экзаменов станет Zoom.
— Для абитуриентов, которые не сдают ЕГЭ, будет проведен обычный экзамен по русскому языку и литературе, который мы проводим ежегодно. Сдавать экзамен поступающие будут онлайн, на общей платформе ZOOM: в определенное время включится камера, и поступающий должен будет пройти идентификацию личности с документами, а далее готовиться и отвечать под наблюдением комиссии. Вся процедура экзамена останется неизменной, за исключением проведения дистанционно, — пояснили в пресс-службе НГУ.
Вступительные экзамены на творческие специальности
При поступлении на творческие направления абитуриенту необходимо сдать творческий конкурс. Речь о тех, кто подаёт документы на направление «Журналистика».
— Творческий конкурс будет проведен точно также. Абитуриентам предоставят время на подготовку, и на протяжении всего творческого конкурса на трансляции будет присутствовать комиссия. Кроме того, творческий конкурс включает в себя портфолио — публикации абитуриента в разных форматах и его личные достижения (такие, как победы на олимпиадах по профилю и конкурсах профессионального мастерства). Они будут собраны в отдельном профиле абитуриента, — рассказали в пресс-службе НГУ.
Про увеличение бюджетных мест
В 2020 году в российских вузах появится более 30 000 дополнительных бюджетных мест для абитуриентов. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире радио «КП». В некоторых новосибирских вузах в 2020 году действительно добавились новые бюджетные места.
— Общее число бюджетных мест для приема на все уровни образования увеличилось на 3,5%. Практически по всем направлениям бакалавриата количество мест для приема в 2020 году выросло, — заявили в пресс-службе НГУ.
В НГТУ рассказали, что принципиальных изменений количества бюджетных мест нет. Зато на направление «Экология и природопользование» впервые возьмут бюджетников — мест в этом году 15.
— По некоторым направлениям число мест незначительно сократилось. Что касается 30 000 дополнительных бюджетных мест, обещанных президентом, об их распределении по вузам России пока ничего неизвестно, — отметил Олег Аврунев, директор центра информатизации НГТУ НЭТИ.
В НГУЭУ количество вакантных бюджетных мест пополнилось на 563. В управлении университета отметили, что появился бюджет на направления «Юриспруденция», «Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью».
В СГУГиТ наибольшее увеличение бюджетных мест произошло на направлениях подготовки «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование». В СГУПСе увеличения бюджетных мест нет.
Количество бюджетных мест в СибГУТИ в 2020 году возросло на 40% по всем программам высшего образования. Направлений, по которым сократились бюджетные места, нет.
В РАНХиГС в 2020 году также произошло увеличение бюджетных мест, добавилось по 10 бюджетных мест на направлениях подготовки «Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью» и на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Кроме этого, детям медработников, которые лечат людей с COVID-19, выделяется 350 образовательных грантов, из них 150 грантов для учебы в Москве и 200 грантов для обучения в ряде региональных филиалов, в том числе и в Сибирском.
— 25 детей смогут поступить на любой из наших факультетов — государственного и муниципального управления, политики и международных отношений, экономики и финансов или юридический по любому из направлений бакалавриата, и в течение четырех лет вуз берет на себя расходы по их обучению. Претендовать на образовательные гранты смогут дети медработников, набравшие в сумме не менее 210 баллов по профильным ЕГЭ. Если желающих воспользоваться образовательными грантами будет более 1 человека на место, то обладатель гранта будет определен на конкурсной основе. Все документы в электронном виде, в том числе справку с места работы одного из родителей, подтверждающую занятость в оказании медпомощи гражданам с COVID-19, можно будет подать в приемную комиссию Сибирского кампуса РАНХиГС и получить там консультацию, — уточнила Ирина Паина, начальник отдела по связям с общественностью и рекламе СИУ РАНХиГС.
В этом году выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня. При этом сдавать их будут только те, кто собирается поступать в вузы, остальные смогут получить аттестаты на основании годовой оценки.
Для тех, кто в этом году окончил девять классов и хочет уже сейчас получать полезную и нужную профессию, мы подготовили карточки с ссузами Новосибирска — посмотрите, куда можно поступить бесплатно.