Как изменились правила поступления в вузы из-за коронавируса — 6 важных пунктов

Сроки онлайн-подачи документов



В этом году выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня. Сроки подачи документов в этом году пока неизвестны.



— Наверное, все вузы постараются пойти на встречу абитуриентам и обеспечить максимально возможные периоды подачи, — считает ответственный секретарь ПК СГУПС Сергей Щелоков. — В этом году выпускники школ, очень надеюсь, получат свои аттестаты уже в середине июня. Это значит, что подавать документы они могут сразу же, начиная с открытия приемных комиссий, то есть с 20 июня. А вот зачисление пройдет после проверки работ и передачи результатов ЕГЭ в ФИС «ГИА и приема». Окончание приема заявлений будет не ранее 1 августа, а возможно и первая декада августа.

Порядок зачисления останется прежним. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы. Далее выходит приказ, зачисляющий абитуриентов на 80% бюджетных мест. И последний приказ — зачисление на оставшиеся 20% мест. К концу августа будущие студенты уже будут знать о результатах зачисления.



— Мы советуем абитуриентам обращать внимание, что на некоторых этапах поступления меняется только форма и способ, а содержание остается прежним. Так, перечень документов, предоставляемых поступающими, остается прежним (за исключением оригинала аттестата, который необходимо будет предоставить после зачисления, а не до), меняется лишь форма предоставления их в приемную комиссию: не печатные, а сканированные копии. Копии отправляются не почтовыми операторами, а через электронную информационную систему вуза, — добавляет Ирина Паина, начальник отдела по связям с общественностью и рекламе СИУ РАНХиГС.

