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Открытое горение пожарные ликвидировали за полчаса

Открытое горение пожарные ликвидировали за полчаса

В пятницу утром, 5 июня, случился пожар в квартире общежития на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. Из пятиэтажки при помощи спасательных устройств эвакуировали 30 человек.

— Сообщение в пожарную охрану поступило в 6:37, в течение семи минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия, в это время из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым, — сообщил корреспонденту НГС заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артем Щербаков.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. При помощи высотной техники — автолестниц — спасатели эвакуировали из дома 30 человек, из них — 12 детей.

Открытое горение пожарные ликвидировали за полчаса. Предварительно горели домашние вещи и мебель в одной из комнат.

— Причина пожара, виновные лица и материальный ущерб устанавливают дознаватели МЧС, — добавил Артем Щербаков.

В тушении пожара участвовали 68 человек и 21 единица техники, от МЧС — 61 человек и 18 единиц пожарно-спасательной техники. Предварительная площадь пожара — 20 квадратных метров.

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