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Очередные погибшие от коронавируса и новые разработки ученых. Онлайн-хроника жизни пятничного Новосибирска

Как коронавирус влияет на жизни сибиряков — смотрите в нашей круглосуточном онлайн-трансляции

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Город продолжает бороться с коронавирусом

Город продолжает бороться с коронавирусом

За прошлые сутки в Новосибирске еще два человека скончались из-за коронавируса. Но наука не стоит на месте — недавно сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН рассказали о новых разработках, направленных на борьбу с инфекцией. Ускорилась работа над противовирусным препаратом, который по счастливой случайности ещё до пандемии проходил доклинические исследования. Также учёные обнаружили, что в лечении ковида эффективен препарат, который использовался в ревматологии.

Новосибирск продолжает бороться с коронавирусом, мы запускаем пятничный онлайн-репортаж о жизни города в такое непростое время. Сколько новых заболевших за последние сутки? Что творится сейчас в общественном транспорте, в магазинах и на улицах города? Как горожане защищаются от вируса? Об этом и многом другом читайте в нашей трансляции.

Вы можете присоединиться к нам! У вас есть интересная новость, связанная с коронавирусом? Вы сняли классное фото или видео? Присылайте их нам по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

Вероника Барашкова

Семья Ильиных — это папа Вячеслав, четырехлетняя Маша (когда мы приехали к ним домой, она гостила у бабушки с дедушкой), близнецы Юра с Артёмом и мама Юлия, жизнь которой унесла серьезная болезнь. Как найти в себе силы жить, когда теряется сам смысл жизни? Корреспондент НГС пообщался с семьей и сегодня мы расскажем вам историю сильного духом папы из Новосибирска.

Вероника Барашкова

Погода первой летней недели нас не балует — сегодня днем, по обещаниям синоптиков, температура воздуха поднимется всего лишь до 12 градусов тепла, ожидается ливень. Дождь уже был ночью и ранним утром, а сейчас над городом ходят такие тучи.

Кажется, обещанный ливень пойдет с минуты на минуту

Кажется, обещанный ливень пойдет с минуты на минуту

Вероника Барашкова

Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова и сегодня я запускаю нашу онлайн-трансляцию о жизни летнего Новосибирска в период пандемии коронавируса.

Присоединяйтесь к нам! У вас есть интересная информация, связанная с коронавирусом? Может быть, вы сняли классное фото или видео? Поделитесь этим с нами — присылайте ваши материалы нам в редакцию по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

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