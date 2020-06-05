Очередные погибшие от коронавируса и новые разработки ученых. Онлайн-хроника жизни пятничного Новосибирска

Семья Ильиных — это папа Вячеслав, четырехлетняя Маша (когда мы приехали к ним домой, она гостила у бабушки с дедушкой), близнецы Юра с Артёмом и мама Юлия, жизнь которой унесла серьезная болезнь. Как найти в себе силы жить, когда теряется сам смысл жизни? Корреспондент НГС пообщался с семьей и сегодня мы расскажем вам историю сильного духом папы из Новосибирска.
Погода первой летней недели нас не балует — сегодня днем, по обещаниям синоптиков, температура воздуха поднимется всего лишь до 12 градусов тепла, ожидается ливень. Дождь уже был ночью и ранним утром, а сейчас над городом ходят такие тучи.
Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова и сегодня я запускаю нашу онлайн-трансляцию о жизни летнего Новосибирска в период пандемии коронавируса.
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