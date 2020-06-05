Очередные погибшие от коронавируса и новые разработки ученых. Онлайн-хроника жизни пятничного Новосибирска

За прошлые сутки в Новосибирске еще два человека скончались из-за коронавируса. Но наука не стоит на месте — недавно сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН рассказали о новых разработках, направленных на борьбу с инфекцией. Ускорилась работа над противовирусным препаратом, который по счастливой случайности ещё до пандемии проходил доклинические исследования. Также учёные обнаружили, что в лечении ковида эффективен препарат, который использовался в ревматологии.

Новосибирск продолжает бороться с коронавирусом, мы запускаем пятничный онлайн-репортаж о жизни города в такое непростое время. Сколько новых заболевших за последние сутки? Что творится сейчас в общественном транспорте, в магазинах и на улицах города? Как горожане защищаются от вируса? Об этом и многом другом читайте в нашей трансляции.



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