Оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё двух смертях от коронавируса. Количество умерших от коронавируса в НСО достигло 36 человек.
По данным оперативного штаба на утро 4 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19.
Что ещё произошло за сутки?
- недавно учёные Института цитологии и генетики СО РАН рассказали о своих новых разработках, направленных на борьбу с новой инфекцией. Ускорилась работа над противовирусным препаратом, который по счастливой случайности ещё до пандемии проходил доклинические исследования. Также учёные обнаружили, что в лечении ковида эффективен препарат, который использовался в ревматологии. Для тестирования новых вакцин и препаратов нужны лабораторные мыши, восприимчивые к ковиду;
- в Новосибирской области выявили ещё 104 заболевших COVID-19. Общее число заражённых составляет 3226 человек;
- коронавирус больно ударил по малому и среднему бизнесу Новосибирска — за время пандемии закрылись десятки кафе, ресторанов, салонов красоты и магазинов. Аналитики «2ГИС» специально для НГС сравнили, сколько новосибирских компаний работало в феврале и сколько — в мае;
- число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 441 108 — за последние сутки врачи подтвердили 8831 новый случай;
- во многих медицинских учреждениях Новосибирска — всплеск пациентов, которые по своей инициативе хотят сделать компьютерную томографию органов грудной клетки. С помощью этого обследования можно наиболее точно диагностировать пневмонию, которая сейчас считается одним из признаков коронавируса. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как проходит эта процедура (и даже прошла её сама), а также выяснила, где и за сколько её можно сделать в Новосибирске;
- с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. И тут же обнаружилась проблема, которая скрылась в формулировке закона, — из-за нее деньги смогли получить родители, которые не воспитывают детей и вообще никакого участия в их жизни не принимают. Исправить эту несправедливость уже попросили лично Владимира Путина — обращение к президенту направил депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.
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