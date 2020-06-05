Оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё двух смертях от коронавируса. Количество умерших от коронавируса в НСО достигло 36 человек.



По данным оперативного штаба на утро 4 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19.



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