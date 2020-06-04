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В Заельцовском районе автомобиль перевернулся на бок: есть пострадавшие

По предварительной информации, в аварии пострадали две женщины

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Сообщение о ДТП поступило в полицию в 21:20

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 21:20

В четверг вечером, 4 июня, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. В результате ДТП одна из машин перевернулась на бок. По предварительной информации, в аварии пострадали две женщины.

— Сегодня в 21:20 в полицию поступило сообщение. На пересечении улиц Георгия Колонды и Лебедевского произошло столкновение, по предварительной информации, трёх автомобилей. Марки машин уточняются. Предварительно, в аварии пострадали две женщины, были они водителями или пассажирами — точных данных пока нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня вечером Кировском районе Новосибирска произошло тройное ДТП: столкнулись Subaru Forester и Chevrolet Evanda. После столкновения Subaru отбросило на стоящий рядом KIA Rio. В результате аварии пострадали водители двух автомобилей.

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аварияавтомобиль перевернулся
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