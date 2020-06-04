В Заельцовском районе автомобиль перевернулся на бок: есть пострадавшие

В четверг вечером, 4 июня, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. В результате ДТП одна из машин перевернулась на бок. По предварительной информации, в аварии пострадали две женщины.



— Сегодня в 21:20 в полицию поступило сообщение. На пересечении улиц Георгия Колонды и Лебедевского произошло столкновение, по предварительной информации, трёх автомобилей. Марки машин уточняются. Предварительно, в аварии пострадали две женщины, были они водителями или пассажирами — точных данных пока нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.