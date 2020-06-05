— Любая вакцина содержит специфический антиген — белок, который провоцирует выработку антител — иммунный ответ. В организме антиген встречают специально приспособленные для этого клетки — макрофаги. Они знакомятся с антигеном и считывают с него информацию, — объясняет Алимбарова. — Полученную информацию они передают Т-лимфоцитам, те в свою очередь начинают изменяться, и среди них появляются клетки, которые также будут участвовать в иммунном процессе. Т-клетки передают информацию В-лимфоцитам, которые превращаются в плазматические клетки, способные продуцировать антитела. Часть В-лимфоцитов превращается в клетки памяти. Они хранят информацию об антигене и при повторной встрече с аналогичным антигеном запускают иммунный ответ (образование антител) в более короткие сроки.



А сейчас все эти этапы представим для наглядности одной картинкой.

