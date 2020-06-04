Вечером в четверг, 4 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло тройное ДТП: столкнулись Subaru Forester и Chevrolet Evanda. После столкновения Subaru отбросило на стоящий рядом KIA Rio. В результате аварии пострадали водители двух автомобилей, с различными травмами их увезли в больницу.



— На площади Сибиряков-Гвардейцев на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Беловежская произошло столкновение Subaru и Chevrolet. Один из автомобилей отбросило на стоящий рядом автомобиль KIA. В результате ДТП водитель Subaru и водитель Chevrolet с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.