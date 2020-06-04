Вечером в четверг, 4 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло тройное ДТП: столкнулись Subaru Forester и Chevrolet Evanda. После столкновения Subaru отбросило на стоящий рядом KIA Rio. В результате аварии пострадали водители двух автомобилей, с различными травмами их увезли в больницу.
— На площади Сибиряков-Гвардейцев на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Беловежская произошло столкновение Subaru и Chevrolet. Один из автомобилей отбросило на стоящий рядом автомобиль KIA. В результате ДТП водитель Subaru и водитель Chevrolet с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», от удара у Subaru оказались смяты передняя часть и заднее крыло, у Chevrolet замяло заднее правое крыло, крышку багажника, передние крылья, бампер и капот. У KIA, в свою очередь, повреждена левая сторона автомобиля.
На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.
Вечером в среду, 3 июня, на улице Бориса Богаткова, 163/11 столкнулись автомобили Toyota bB и Mazda Capella. Одного из водителей увезли в больницу.