С 1 июня семьи с детьми от 3 до
Единовременную выплату семьям с детьми в возрасте от 3 до
Ограничений на получение выплаты не так много: проживание за границей, отсутствие гражданства РФ, лишение прав на ребенка или ограничение в них. А вот то, как мама и папа свои родительские обязанности исполняют, — это уже никого не интересует. Это означает, что оформить выплату может даже отец или мать, которые с ребенком не проживают и никак в его воспитании не участвует.
— По закону родители имеют равные права. Если есть решение суда о том, что ребенок проживает с матерью, но отец не лишен родительских прав — он может на эту выплату претендовать, — объясняет юрист Нижегородского женского кризисного центра Елена Прохорова.
Если оба родителя имеют право на выплату, то решающим становится временной фактор.
«Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым»
Пенсионный фонд Российской Федерации
Это могло быть удобно для семей, где один из родителей слишком занят, чтобы пойти в МФЦ, а на «Госуслугах» не зарегистрирован. Но лазейкой немедленно решили воспользоваться не самые ответственные родители. Такие истории есть по всей стране. В Сибири с помощью «коронавирусных» выплат отец-алиментщик решил сократить долг по тем самым алиментам. В Свердловской области мужчина и вовсе лишил своего ребенка пособия — тоже оформил на себя, но, в отличие от своего сибирского предшественника, отдавать деньги не собирался даже в качестве погашения долга. Как рассказал екатеринбургский юрист Руслан Камалетдинов, к которому обратилась бывшая жена алиментщика, вернуть выплату на сына ей будет крайне сложно — для этого придется обращаться как минимум в прокуратуру, чтобы там рассудили, кому на самом деле положены выплаты. И еще не факт, что решение примут в пользу того, кто обвиняет другого родителя в несправедливом использовании детских денег. В Челябинске, например, прокуратура заинтересовалась аналогичным случаем, проверила отца и не усмотрела в его действиях ничего противозаконного. В ведомстве заявили, что сведения о неисполнении отцом родительских обязанностей не нашли своего подтверждения. К тому же место жительства детей пока не определено — прямо сейчас между родителями идет судебный спор.
— Если есть решение суда, что ребенок проживает с матерью, она может обратиться в суд. В суде отец должен будет подтвердить, что потратил деньги на ребенка. Это легко можно сделать с помощью чеков или выписки по карте, — объясняет семейный юрист Елена Овчинникова.
Если такого решения нет, то всё сложнее. Юрист Нижегородского женского кризисного центра Елена Прохорова предполагает, что можно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних с заявлением о том, что не проживающий с ребенком родитель злоупотребляет родительскими правами. Однако насколько действенной будет эта мера, пока неясно — выплачивать деньги начали с
Если вы еще не оформили коронавирусные выплаты — сделать это можно до