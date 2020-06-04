Единовременную выплату семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет назначил Владимир Путин, чтобы поддержать их в период эпидемии. Оформить выплату можно было уже 20 мая , и многие этим воспользовались — в пенсионный фонд уже поступило около 13 миллионов заявлений.



Ограничений на получение выплаты не так много: проживание за границей, отсутствие гражданства РФ, лишение прав на ребенка или ограничение в них. А вот то, как мама и папа свои родительские обязанности исполняют, — это уже никого не интересует. Это означает, что оформить выплату может даже отец или мать, которые с ребенком не проживают и никак в его воспитании не участвует.



— По закону родители имеют равные права. Если есть решение суда о том, что ребенок проживает с матерью, но отец не лишен родительских прав — он может на эту выплату претендовать, — объясняет юрист Нижегородского женского кризисного центра Елена Прохорова.



Если оба родителя имеют право на выплату, то решающим становится временной фактор.

