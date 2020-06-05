Диетолог рассказала, какой суп самый вредный

Диетолог также отметила, что добавленные в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы. Из-за своего агрессивного состава такой суп противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Кроме того, если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества.



С какими ещё супами стоит быть осторожней, читайте в воскресенье в нашей рубрике «Интересно про еду».

