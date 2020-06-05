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Еда

Диетолог рассказала, какой суп самый вредный

Он опасен для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением

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По традиции самым вредным становится самое вкусное

По традиции самым вредным становится самое вкусное

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, какой суп представляет самую большую опасность. Лидерство — за солянкой.

— Во-первых, в солянке большое количество продуктов переработанного мяса. Там содержатся колбасы, сосиски, копчёности, солёности, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена, — говорит Ирина Торопыгина. — Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок.

Диетолог также отметила, что добавленные в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы. Из-за своего агрессивного состава такой суп противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Кроме того, если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества.

С какими ещё супами стоит быть осторожней, читайте в воскресенье в нашей рубрике «Интересно про еду».

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