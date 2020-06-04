С начала тёплого сезона два человека в Новосибирске сломали шеи, когда ныряли в водоём.
Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Сейчас пострадавших реабилитируют в клинике.
Начали рано купаться
В этом году купальный сезон в Новосибирске стартовал раньше, чем обычно, — в начале мая.
— С начала сезона в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна поступили два пациента с тяжёлыми травмами шейного отдела позвоночника, которые они получили после ныряний в городские водоёмы, — пояснили в НИИТО.
Один из пациентов отдыхал на городском пляже и решил с разбега нырнуть вниз головой. Он ударился головой о дно, почувствовал резкую боль в шее и слабость в ногах и руках. Выбраться на берег самостоятельно он не смог — помогли другие отдыхающие и вызвали скорую помощь. У него диагностировали осложнённую позвоночно-спинномозговую травму и экстренно прооперировали. Из-за тяжести травмы и повреждения спинного мозга полного регресса неврологического дефицита не произошло, поэтому пострадавшего ждёт длительная реабилитация.
— За летний период в НИИТО поступает в среднем 15 человек с тяжёлыми травмами позвоночника после ныряний в водоёмы и бассейны на дачах. Причём, как правило, это молодые пациенты — мужчины от 18 до 35 лет, — уточнили в пресс-службе.
Как обычно получают травмы
Особенно такие купания опасны для тех, кто находится в нетрезвом виде. Механизм травмы всегда один: отдыхающий в расслабленном состоянии забывает о мерах безопасности и ныряет вниз головой с пирса или разбежавшись с берега. Далее он ударяется головой о дно. Это очень опасно, поскольку при ударе можно сломать или вывихнуть шейный отдел позвоночника, и в большинстве случаев такие переломы сопровождаются повреждением спинного мозга.
Тогда человек перестаёт чувствовать верхние и нижние конечности и двигать ими, зачастую он не может самостоятельно выбраться из воды — и если рядом никого нет, то пловец даже может утонуть. Тяжёлые случаи со всего региона поступают в НИИТО.
Как лечат такие повреждения
— После всех необходимых обследований врачи травматологи-ортопеды выполняют оперативное лечение, направленное на стабилизацию перелома позвонков и декомпрессию спинного мозга. Далее для пациента начинается сложный реабилитационный период — он заключается не только в том, чтобы полноценно восстановить утраченные функции, но и справиться с проблемами психологического характера. Поскольку реабилитация у таких пациентов может длиться годами, — объясняет исполняющий обязанности заведующего приёмным отделением института, врач травматолог-ортопед Антон Варнаков.
В ряде случаев, отмечает Варнаков, несмотря на все усилия операционной бригады, при крайне тяжёлых повреждениях спинного мозга полное восстановление невозможно.
Ранее НГС опубликовал 17 фотографий красивых портретов травматологов — посмотрите, кто спасает ныряльщиков и других пациентов.
А о скандалах вокруг двух юрлиц НИИТО и судьбе одного здания — читайте в интервью с исполняющим обязанности директора Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.