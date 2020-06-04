С начала тёплого сезона два человека в Новосибирске сломали шеи, когда ныряли в водоём.

Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Сейчас пострадавших реабилитируют в клинике.



Начали рано купаться

В этом году купальный сезон в Новосибирске стартовал раньше, чем обычно, — в начале мая.

— С начала сезона в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна поступили два пациента с тяжёлыми травмами шейного отдела позвоночника, которые они получили после ныряний в городские водоёмы, — пояснили в НИИТО.