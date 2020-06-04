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Жара в этом году началась в мае, поэтому уже есть два пациента с тяжёлыми травмами из-за ныряний

Жара в этом году началась в мае, поэтому уже есть два пациента с тяжёлыми травмами из-за ныряний

С начала тёплого сезона два человека в Новосибирске сломали шеи, когда ныряли в водоём.

Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Сейчас пострадавших реабилитируют в клинике.

Начали рано купаться

В этом году купальный сезон в Новосибирске стартовал раньше, чем обычно, — в начале мая.

— С начала сезона в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна поступили два пациента с тяжёлыми травмами шейного отдела позвоночника, которые они получили после ныряний в городские водоёмы, — пояснили в НИИТО.

Один из пациентов отдыхал на городском пляже и решил с разбега нырнуть вниз головой. Он ударился головой о дно, почувствовал резкую боль в шее и слабость в ногах и руках. Выбраться на берег самостоятельно он не смог — помогли другие отдыхающие и вызвали скорую помощь. У него диагностировали осложнённую позвоночно-спинномозговую травму и экстренно прооперировали. Из-за тяжести травмы и повреждения спинного мозга полного регресса неврологического дефицита не произошло, поэтому пострадавшего ждёт длительная реабилитация.

— За летний период в НИИТО поступает в среднем 15 человек с тяжёлыми травмами позвоночника после ныряний в водоёмы и бассейны на дачах. Причём, как правило, это молодые пациенты — мужчины от 18 до 35 лет, — уточнили в пресс-службе.

Как обычно получают травмы

Особенно такие купания опасны для тех, кто находится в нетрезвом виде. Механизм травмы всегда один: отдыхающий в расслабленном состоянии забывает о мерах безопасности и ныряет вниз головой с пирса или разбежавшись с берега. Далее он ударяется головой о дно. Это очень опасно, поскольку при ударе можно сломать или вывихнуть шейный отдел позвоночника, и в большинстве случаев такие переломы сопровождаются повреждением спинного мозга.

Тогда человек перестаёт чувствовать верхние и нижние конечности и двигать ими, зачастую он не может самостоятельно выбраться из воды — и если рядом никого нет, то пловец даже может утонуть. Тяжёлые случаи со всего региона поступают в НИИТО.

Как лечат такие повреждения

— После всех необходимых обследований врачи травматологи-ортопеды выполняют оперативное лечение, направленное на стабилизацию перелома позвонков и декомпрессию спинного мозга. Далее для пациента начинается сложный реабилитационный период — он заключается не только в том, чтобы полноценно восстановить утраченные функции, но и справиться с проблемами психологического характера. Поскольку реабилитация у таких пациентов может длиться годами, — объясняет исполняющий обязанности заведующего приёмным отделением института, врач травматолог-ортопед Антон Варнаков.

В ряде случаев, отмечает Варнаков, несмотря на все усилия операционной бригады, при крайне тяжёлых повреждениях спинного мозга полное восстановление невозможно.

Так выглядит повреждённый позвонок в шее

Так выглядит повреждённый позвонок в шее

Ранее НГС опубликовал 17 фотографий красивых портретов травматологов — посмотрите, кто спасает ныряльщиков и других пациентов.

А о скандалах вокруг двух юрлиц НИИТО и судьбе одного здания — читайте в интервью с исполняющим обязанности директора Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

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