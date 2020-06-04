Новосибирские следователи возбудили дело после сноса дома, в котором жили две семьи с детьми

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Его подозревают в сносе дома в дачном поселке Мочище, где жили две семьи с детьми.

Подробности сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, 17 марта 2020 года супружеская пара приобрела земельный участок, расположенный в Мочище. В ходе землеустроительных работ глава семейства обнаружил, что на приобретенном земельном участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности, в котором проживают две семьи с несовершеннолетними детьми. Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно, при помощи строительной техники, снёс жилое помещение с личными вещами, — говорится в сообщении.