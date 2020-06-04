Новосибирские следователи возбудили дело после сноса дома, в котором жили две семьи с детьми

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Его подозревают в сносе дома в дачном поселке Мочище, где жили две семьи с детьми.
Подробности сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.
— По версии следствия, 17 марта 2020 года супружеская пара приобрела земельный участок, расположенный в Мочище. В ходе землеустроительных работ глава семейства обнаружил, что на приобретенном земельном участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности, в котором проживают две семьи с несовершеннолетними детьми. Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно, при помощи строительной техники, снёс жилое помещение с личными вещами, — говорится в сообщении.
Из-за действий подозреваемого две семьи с детьми остались без единственного жилья, а мэрии Новосибирска был нанесён ущерб.
Против мужчины завели уголовные дела за умышленное уничтожение чужого имущества и самоуправство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Главе Новосибирского района направили обращение с просьбой предоставить пострадавшим жильё и материальную помощь.
— Следователем СКР в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Новосибирского района и мэрии города Новосибирска по факту согласования и продажи указанного земельного участка при наличии обременений, — добавили в пресс-службе СК.
В Новосибирске к сносу готовят гимназию в Академгородке. Выпускники приходят к школе попрощаться со зданием, а в соцсетях делятся воспоминаниями о своих школьных годах.