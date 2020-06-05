Ночью с 5 на 6 июня в небе над Новосибирском пройдёт полутеневое лунное затмение. Его нельзя будет увидеть невооруженным глазом.
Об этом рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
— Полутеневое лунное затмение начнётся в Новосибирске в 00:46. Оно будет незаметным для простого наблюдателя. Луна будет достаточно яркой. Максимальная фаза будет в 2:25. В момент полной фазы полутеневого затмения планеты Юпитер и Сатурн поднимутся над горизонтом, и их удобно можно будет наблюдать, — пояснил Никифоров.
Затмение можно будет отследить только при помощи специальной техники. Например, изменения будут видны на фотографиях.
Юпитер и Сатурн можно будет увидеть на юго-востоке невооружённым глазом. А в 4 часа утра на востоке появится Марс, его также можно будет увидеть без бинокля.
В феврале над Новосибирском начался сезон большой Луны — спутник стал подходить к Земле на близкое расстояние. Максимальное сближение произошло 7 апреля, мы публиковали 5 впечатляющих кадров этого события.
29 апреля в небе над Новосибирском пролетал астероид, его можно было наблюдать всю ночь при наличии специальной техники.