Ночью с 5 на 6 июня в небе над Новосибирском пройдёт полутеневое лунное затмение. Его нельзя будет увидеть невооруженным глазом.

Об этом рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

— Полутеневое лунное затмение начнётся в Новосибирске в 00:46. Оно будет незаметным для простого наблюдателя. Луна будет достаточно яркой. Максимальная фаза будет в 2:25. В момент полной фазы полутеневого затмения планеты Юпитер и Сатурн поднимутся над горизонтом, и их удобно можно будет наблюдать, — пояснил Никифоров.