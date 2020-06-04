В Роструде рассказали, как россияне будут работать в июне и сколько за это заплатят. В этом году в первом месяце лета будет не один, а два дополнительных выходных. Первый —
— Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается, а день, предшествующий нерабочему, предпраздничным не считается, — заявили в Роструде.
Если начальство все-таки вызовет вас на работу 12 июня — должно заплатить за этот день в двойном размере. А вот работа
Рабочее время накануне выходных тоже будет разным. Перед Днем России работаем на час меньше, согласно закону. Перед Парадом сокращать рабочий день не будут, поскольку