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Работодатель должен сохранить зарплату в нерабочий день

Работодатель должен сохранить зарплату в нерабочий день

В Роструде рассказали, как россияне будут работать в июне и сколько за это заплатят. В этом году в первом месяце лета будет не один, а два дополнительных выходных. Первый — 12 июня, в День России, второй — в день парада Победы, который из-за коронавируса перенесли на 24 июня. Эти выходные никак не должны повлиять на зарплату.

— Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается, а день, предшествующий нерабочему, предпраздничным не считается, — заявили в Роструде.

Если начальство все-таки вызовет вас на работу 12 июня — должно заплатить за этот день в двойном размере. А вот работа 24 июня будет оплачиваться сдельно. За этот день выплачивается вознаграждение, размер которого определяет работодатель.

Рабочее время накануне выходных тоже будет разным. Перед Днем России работаем на час меньше, согласно закону. Перед Парадом сокращать рабочий день не будут, поскольку 24 июня — не праздничный день, а просто нерабочий.

23 и 30 июня можно не рассчитывать, что уйдете домой пораньше

23 и 30 июня можно не рассчитывать, что уйдете домой пораньше

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коронавирусработазарплата
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