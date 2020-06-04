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На месте лепного декора над входом появятся большие окна и балкон

На месте лепного декора над входом появятся большие окна и балкон

В Новосибирске выбрали подрядчика на реконструкцию здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, 52 в здание театра Афанасьева — итоги подвели вечером 3 июня, протокол опубликован на сайте госзакупок.

В торгах участвовали заявки от трёх компаний, победителем признали барнаульскую компанию «Строитель» (не связана с новосибирской ГК «Строитель»). Она предложила выполнить работы за 48,7 млн рублей — на миллион меньше стартовой стоимости.

Муниципальный контракт с победителем ещё не заключили. Предполагается, что первый этап работ он должен выполнить уже к концу этого года.

— Мы встречаемся в понедельник у меня, чтобы, что называется, познакомиться и понять, как будем совместно работать, потому что компания из Барнаула, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Если никаких изменений [в финансировании] не произойдёт, то в течение ближайших двух, максимум трёх лет проект будет закончен.

Зданию добавят окон, центральную дверь заложат, а фасад сделают ярким. Также здесь появится балкон

Зданию добавят окон, центральную дверь заложат, а фасад сделают ярким. Также здесь появится балкон

Проект реконструкции здания и интерьеров разработали в компании «Проект-Согласование» — так должен будут выглядеть главный вестибюль и фойе большого зрительного зала

Проект реконструкции здания и интерьеров разработали в компании «Проект-Согласование» — так должен будут выглядеть главный вестибюль и фойе большого зрительного зала

В театре будет большой буфет для зрителей&nbsp;

В театре будет большой буфет для зрителей 

Так по проекту будет выглядеть гардероб в цоколе здания

Так по проекту будет выглядеть гардероб в цоколе здания

Спустя 30 лет театр, наконец, получит полноценный зрительный зал с большой сценой

Спустя 30 лет театр, наконец, получит полноценный зрительный зал с большой сценой

Финансировать строительство на первом этапе будет областной бюджет, затем в мэрии ожидают денег из федерального бюджета: проект вошёл в федеральную программу, отметила вице-мэр.

Согласно документации торгов, здание изменится внешне: например, у него появится дополнительный ряд окон и балкон над входом, а одну из дверей в центре заложат. Внутри обустроят цокольный этаж, а перемещаться по зданию можно будет не только по лестницам, но и на лифте.

Подняться в буфет можно будет на лифте&nbsp;

Подняться в буфет можно будет на лифте 

В прошлом ноябре руководитель театра Сергей Афанасьев написал заявление об уходе с поста худрука НГДТ. Он объяснил своё решение конфликтом с владельцем помещения, в котором работает театр. Он отозвал свое заявление после того, как городские и региональные власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Мэрии удалось договориться с владельцем помещения — до конца года театр останется на прежнем месте.

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театр Афанасьева
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