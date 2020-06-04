В Новосибирске выбрали подрядчика на реконструкцию здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, 52 в здание театра Афанасьева — итоги подвели вечером 3 июня, протокол опубликован на сайте госзакупок.



В торгах участвовали заявки от трёх компаний, победителем признали барнаульскую компанию «Строитель» (не связана с новосибирской ГК «Строитель»). Она предложила выполнить работы за 48,7 млн рублей — на миллион меньше стартовой стоимости.

Муниципальный контракт с победителем ещё не заключили. Предполагается, что первый этап работ он должен выполнить уже к концу этого года.

