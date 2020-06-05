«Даже с паспортом у вас нет прав»: история о бюрократической волоките, длящейся почти 30 лет

С детства нам твердят, что паспорт — самый важный документ в жизни. По этому документу вас идентифицируют в банке и МФЦ, при получении пособий и кредитов. По идее, паспорт подтверждает и наше гражданство. Но так ли это? Жительница Новосибирска Ирина Хон задается этим вопросом постоянно, ведь её дочь, имея паспорт и гражданство РФ, не может полноценно пользоваться своими гражданскими правами. Ей даже не досталась «коронавирусная» выплата на ребёнка. Почему? Давайте послушаем эту историю от первого лица.
Скажите кто-нибудь: если я имею паспорт гражданина Российской Федерации, то я являюсь гражданином Российской Федерации? Наивный вопрос, не правда ли? Но, к сожалению, в моей семье этот юридический (или не знаю какой?) казус на протяжении почти трех десятков лет стал почти трагическим.
В 80-е мы с мужем приехали работать в Казахстан, тогда, как вы все помните, ещё был Союз (СССР). Дети родились в городе Актюбинске в 1985 и 1986 годах, они погодки. В 1994 году мы приехали в Новосибирск с детьми, им уже было 8 и 9 лет. Гражданство Казахстана мы не принимали. В этом же году мы в миграционной службе оформили гражданство России, получили вкладыши в паспорта, а дети — вкладыши в свидетельства о рождении о российском гражданстве.
Через несколько лет начались первые проблемы. Младшая дочь не могла получить паспорт, не было печати о гражданстве. Её даже грозились выслать за пределы России. Сначала паспорт очень долго делали, а потом заявили, что она не имеет права находиться на территории России и должна отбыть в Казахстан. Для нас это был шок.
Я поехала к начальнице УФМС Калининского района, она мне сказала, что в 90-х у какого-то количества переселенцев из Казахстана гражданство России было оформлено неверно. Сказали, что в 2002 году неправильно оформили документы, это вскрыла комиссия из Москвы, но они всё исправят. В результате дочь паспорт получила. Потом она два раза выходила замуж, меняла фамилии и паспорта — каждый раз с задержками без объяснения причин. И вот новая проблема — ей отказали в выплате на ребенка.
Пенсионный фонд отказал в получении единовременного пособия в 10 000 рублей на обоих моих внуков с указанием причины — отсутствие гражданства РФ у заявителя. Заявление было отправлено 18 мая, а 2 июня пришел отказ, где написано, что отказано по основаниям: лишение заявителя родительских прав, проживание заявителя заграницей и отсутствие российского гражданства. Первая и вторая причина отпадают, остаётся только гражданство. То есть участвовать в выборах она может, работать в России может, живет тут почти 30 лет, воспитывает детей, платит налоги, но у неё нет гражданства РФ, нет никаких прав? Написала письмо в приемную президента РФ, надеюсь, что это изменит ситуацию, и хоть там мне дадут ответ.
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Кстати, справедливости ради хотим сказать, что при опросе жителей Новосибирска «ВКонтакте» мы выяснили, что некоторым горожанам пришел отказ с такой же формулировкой, несмотря на ложность каждого пункта претензии.
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