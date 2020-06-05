«Даже с паспортом у вас нет прав»: история о бюрократической волоките, длящейся почти 30 лет

Скажите кто-нибудь: если я имею паспорт гражданина Российской Федерации, то я являюсь гражданином Российской Федерации? Наивный вопрос, не правда ли? Но, к сожалению, в моей семье этот юридический (или не знаю какой?) казус на протяжении почти трех десятков лет стал почти трагическим.

В 80-е мы с мужем приехали работать в Казахстан, тогда, как вы все помните, ещё был Союз (СССР). Дети родились в городе Актюбинске в 1985 и 1986 годах, они погодки. В 1994 году мы приехали в Новосибирск с детьми, им уже было 8 и 9 лет. Гражданство Казахстана мы не принимали. В этом же году мы в миграционной службе оформили гражданство России, получили вкладыши в паспорта, а дети — вкладыши в свидетельства о рождении о российском гражданстве.

Через несколько лет начались первые проблемы. Младшая дочь не могла получить паспорт, не было печати о гражданстве. Её даже грозились выслать за пределы России. Сначала паспорт очень долго делали, а потом заявили, что она не имеет права находиться на территории России и должна отбыть в Казахстан. Для нас это был шок.