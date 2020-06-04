Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 441 108 — за последние сутки врачи подтвердили 8831 новый случай. За этот же срок выписали по выздоровлению 8666 человек, 169 пациентов умерли. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего же за время эпидемии от COVID-19 вылечились 204 623 человека, 5384 — скончались.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 июня остаются 313 885 человек.
По данным университета Хопкинса, который собирает статистику со всех стран, на сегодняшний день в мире зафиксировано 6 511 713 случаев коронавируса. За время пандемии, по данным на утро 2 июня, скончались 386 073 человека.