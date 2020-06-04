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В парке планируют установить новые аттракционы

В парке планируют установить новые аттракционы

Затулинский дисперсный парк планируют благоустроить уже к сентябрю. Как он изменится, рассказали сегодня, 4 июня, во время выездного совещания. Там установят новые аттракционы, детские площадки и необычное освещение, а некоторые объекты местные жители сами смогут доработать так, как им нравится.

— Здесь будут установлены нетипичные светильники с декоративным засветом, расходясь, как звёздочка в своем освещении. Здесь будут расположены несколько площадок для детей разных возрастов. Также здесь будут установлены новые аттракционы, поставлены новые ограждения. Полностью перебирается плиточное покрытие на всех этапах и на городке аттракционов, и в сквере Союза кировчан. В городке аттракционов формируется площадка для сцены, — сообщил архитектор Игорь Корнаухов, чья мастерская работала над проектом благоустройства.

В парке откроют детские площадки для детей разного возраста

В парке откроют детские площадки для детей разного возраста

Дисперсный парк — парк, который сочетает небольшие парки, скверы, культурные и спортивные объекты.

— Общая идея — развитие всей территории в целом, это дисперсность парка. Сейчас мы делаем первый этап в 4,5 га, но этот проект планируется на 20 га, с включением «зелёных пальцев» так называемых, это связи дворовые и выход на Петухова. В этом основная идея этого места, — добавил Корнаухов.

Так выглядит план благоустройства первого этапа парка

Так выглядит план благоустройства первого этапа парка

В парке планируют высадить более 50 видов растений, в том числе луговые травы, которые раньше росли в этой местности. В парке будут устанавливать простые и лаконичные объекты, которые смогут дорабатывать местные жители.

Работы в парке идут по графику

Работы в парке идут по графику

Сейчас в парке прокладывают инженерные сети

Сейчас в парке прокладывают инженерные сети

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, все работы по благоустройству идут в соответствии с графиком. Их планируют закончить к сентябрю.

— Уже под землей заведена канализация, идет прокладка электрики, водоснабжение, все работы проходят под землей. Это самая тяжёлая и самая ответственная часть, — объяснила Терешкова.

Работы хотят закончить к сентябрю

Работы хотят закончить к сентябрю

Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году. Ранее власти рассказывали о том, какие ещё парки благоустроят в Новосибирске в этом году. Всего власти решили изменить больше десятка парков и скверов в городе.

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Затулинкапаркблагоустройство
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