Затулинский дисперсный парк планируют благоустроить уже к сентябрю. Как он изменится, рассказали сегодня, 4 июня, во время выездного совещания. Там установят новые аттракционы, детские площадки и необычное освещение, а некоторые объекты местные жители сами смогут доработать так, как им нравится.

— Здесь будут установлены нетипичные светильники с декоративным засветом, расходясь, как звёздочка в своем освещении. Здесь будут расположены несколько площадок для детей разных возрастов. Также здесь будут установлены новые аттракционы, поставлены новые ограждения. Полностью перебирается плиточное покрытие на всех этапах и на городке аттракционов, и в сквере Союза кировчан. В городке аттракционов формируется площадка для сцены, — сообщил архитектор Игорь Корнаухов, чья мастерская работала над проектом благоустройства.