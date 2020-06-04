Сегодня было рассмотрено дело против Amigo Churros. Как сообщил владелец заведения Григорий Морозов, в ходе проверки контролеры выявили отсутствие отдельной швабры и ведра для зала (площадь всего павильона несколько квадратных метров), отсутствие сертификата у антисептика и инструкции по его применению.



В итоге суд решил признать заведение винновым, однако изменил квалификацию нарушения на статью 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», назначив штраф в 5000 рублей .



Те или иные нарушения во время проверок были выявлены тогда практически во всех заведениях дворика. В результате часть точек приостановили работу (две закрыты до сих пор), а протоколы по ст. 6.3 КоАП РФ составили на два заведения, в том числе и на бар Crafty Radler.



Дело Crafty Radler начали рассматривать во вторник, но тогда суд не смог вынести решение, попросив предоставить более основательные доказательства опасности выявленных нарушений для здоровья населения.

Напомним, что проверки в ресторанном дворике начались после того, как фото и видео с шумным весельем здесь попали сначала в соцсети, а потом и в СМИ.