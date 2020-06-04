В Новосибирске правозащитница Анна Тажеева почти сутки провела в отделе полиции — её ночью задержали вместе в двумя молодыми людьми, которых она подвозила. Парни признались полицейским в попытке украсть колёса с автомобиля, припаркованного на Немировича-Данченко.

Женщина утверждает, что она просто решила помочь незнакомым людям, которых увидела ночью из автомобиля. В полиции же сейчас проверяют обстоятельства произошедшего.

Полиция приехала по вызову жителей дома