В Новосибирске правозащитница Анна Тажеева почти сутки провела в отделе полиции — её ночью задержали вместе в двумя молодыми людьми, которых она подвозила. Парни признались полицейским в попытке украсть колёса с автомобиля, припаркованного на Немировича-Данченко.
Женщина утверждает, что она просто решила помочь незнакомым людям, которых увидела ночью из автомобиля. В полиции же сейчас проверяют обстоятельства произошедшего.
Полиция приехала по вызову жителей дома
— В ночь на 3 июня в полицию поступила информация о том, что в Кировском районе на улице Немировича-Данченко подозрительные граждане совершают некие действия возле припаркованного автомобиля. У них был фонарик. Их заметил один из жильцов, который сообщил в полицию, — объяснили в пресс-службе
Наряд прибыл на место очень быстро.
— Наряд задержал и доставил в дежурную часть двух молодых людей 2000-го и 2003 годов рождения, а также женщину 1977 года рождения. Молодые люди дали показания, что они пытались совершить кражу колес с припаркованного автомобиля. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.
Что произошло с точки зрения правозащитницы
Анна Тажеева — правозащитница, известная тем, что борется с поборами в школах и помогает семьям с детьми. Женщина рассказала корреспонденту НГС, что 3 июня около часа ночи отправилась забрать продукты у своей знакомой-волонтера. Правозащитница припарковалась у дома на Немировича-Данченко, и после того как забрала продукты, по ее словам, переписывалась со знакомыми и созванивалась с журналистами из Москвы по одной из своих историй.
— По диагонали от меня, в метрах 15, мальчишки что-то делали в машине. Попросили домкрат — я им даю домкрат, просят насос — я им даю насос. Они сказали, что колесо пробило. Потом парнишка приходит, отдает обратно эти инструменты. Подъезжают полицейские, подходят к парням, разговаривают с ними. Потом как побежали эти двое парней. Полицейский один за ними побежал, второй в машину прыгнул и уехал.
Женщина решила возвращаться домой. Она испугалась того, что парни побежали от полиции, но когда позже увидела их на дороге, не смогла проехать мимо.
— Выруливаю на дорогу, еду дальше. Смотрю, справа стоит полицейский, озирается по сторонам, не догнал. Я дальше еду метров 500. Стоят эти парни, руками машут, голосуют. Второй час ночи был, автобусы не ходят. Я подъезжаю. Они: «Довезите до площади Калинина. Заплатим». Обещали тысячу рублей за это расстояние. Хорошая цена. Я согласилась. Нормальные вроде бы — школьники старшего класса. Они мне внушили доверие. Один парень дал документы в залог. Мы отъезжаем метров 300–400, и подъезжает патрульный автомобиль. Я прижалась к обочине. Они подошли, вытаскивают этих двух парней, одного в наручники, — объяснила женщина. — Я очень добрый человек, поэтому не смогла проехать мимо этих парней, тем более они выглядели как подростки.
В итоге её тоже забрали в отделение.
«Не давали никому позвонить»
Анна Тажеева провела в отделе почти сутки. Женщина настаивает, что она невиновна и что её задержали незаконно. Сейчас она уже дома и готовит жалобы на полицейских.
— Ночью запрещено проводить допросы. Могли бы вызвать повесткой. До 8:00 никаких следственных действий со мной не проводили и не выпускали из отделения. Я плакала и просила позвонить, кричала на весь коридор. Предлагала позвонить с их городского телефона — не давали. Я просила выпустить меня, дежурный говорил: «Спрашивайте у следователя». Следователь говорил: «Идите к дежурному». Играли в пинг-понг. Дочь была одна дома с 00:00 до 20:00 — 11 лет ей. Если ребенок несовершеннолетний, не имеют права задерживать, — заявила женщина. Также она говорит, что полицейские отказались вызвать ей скорую помощь, когда у неё поднялось давление.
В полиции корреспонденту НГС пояснили, что могут задерживать граждан на 48 часов для выяснения всех обстоятельств, что и было сделано в отношении женщины. После допроса ее отпустили домой.
В конце апреля в Новосибирске была начата служебная проверка в отношении полицейских, которые не отправили на медосвидетельствование мужчину, напавшего на 14-летнего сына известного правозащитника Ростислава Антонова. Нападавшего не проверили на состояние алкогольного опьянения.