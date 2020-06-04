Как новосибирцы получали детские выплаты в 10 000 рублей (повезло не всем)

В первую очередь горожане удивляются назначению платежа от банка.

«Всем приходят с пометкой, что это пенсия?», — спрашивает читатель Павел Матвеев.

Под его вопросом тут же скопилась куча комментариев. Так, Настасья Мещрякова уточняет: «На Сбербанк пришли с подписью «Единовременная выплата»». А Людмила Вязигина наоборот подтверждает: «На Сбербанк, да, как пенсия».

Читатель НГС Евгений Игишев остался недоволен:

— Мы начали оформлять, а оказывается, там нужно указывать номер СНИЛС. На детей его нужно получить в Пенсионном фонде, я записался на прием только на 2 июля.



Некоторым читателям пришел отказ по непонятным причинам. Такую историю рассказывает Александр Сашкин:

— Причина отказа мне не ясна: и я, и мои дети — граждане Российской Федерации. Все графы на портале Госуслуг по данной услуге мною были заполнены в полном объеме, в том числе был указан СНИЛС детей. Рекомендовали записаться на прием и прийти с документами. И это в период пандемии и самоизоляции. Я подал заявление повторно, уповая на то, что это автоматический сбой техники. У меня на работе есть люди с детьми, у которых дети имеют украинское, казахское, узбекское свидетельство о рождении. Многие из них получили выплаты. Также я узнал, что при получении СНИЛС на детей свидетельство заносится в базу, просто в своё время ПФР халатно отнесся к этому процессу. Теперь вынуждают людей прийти к ним для сканирования свидетельства. Но в отказе они не пишут причину, что свидетельство не российское.