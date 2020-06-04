Как новосибирцы получали детские выплаты в 10 000 рублей (повезло не всем)

Эта неделя началась с приятного: утром 1 июня новосибирцам стали массово приходить уведомления о зачислении на банковский счет 10 тысяч рублей — единовременной выплаты на каждого ребёнка из-за непростой ситуации в стране. Но пока одни радовались внезапному пополнению карты, другие остались без денег. Кто-то столкнулся с проблемой на этапе оформления пособия, кому-то и вовсе отказали в выплате. Мы поговорили с читателями, от которых в редакцию поступили жалобы, и составили список основных проблем и сложностей.
В первую очередь горожане удивляются назначению платежа от банка.
«Всем приходят с пометкой, что это пенсия?», — спрашивает читатель Павел Матвеев.
Под его вопросом тут же скопилась куча комментариев. Так, Настасья Мещрякова уточняет: «На Сбербанк пришли с подписью «Единовременная выплата»». А Людмила Вязигина наоборот подтверждает: «На Сбербанк, да, как пенсия».
Читатель НГС Евгений Игишев остался недоволен:
— Мы начали оформлять, а оказывается, там нужно указывать номер СНИЛС. На детей его нужно получить в Пенсионном фонде, я записался на прием только на 2 июля.
Некоторым читателям пришел отказ по непонятным причинам. Такую историю рассказывает Александр Сашкин:
— Причина отказа мне не ясна: и я, и мои дети — граждане Российской Федерации. Все графы на портале Госуслуг по данной услуге мною были заполнены в полном объеме, в том числе был указан СНИЛС детей. Рекомендовали записаться на прием и прийти с документами. И это в период пандемии и самоизоляции. Я подал заявление повторно, уповая на то, что это автоматический сбой техники. У меня на работе есть люди с детьми, у которых дети имеют украинское, казахское, узбекское свидетельство о рождении. Многие из них получили выплаты. Также я узнал, что при получении СНИЛС на детей свидетельство заносится в базу, просто в своё время ПФР халатно отнесся к этому процессу. Теперь вынуждают людей прийти к ним для сканирования свидетельства. Но в отказе они не пишут причину, что свидетельство не российское.
Читательница Наталья Черняева комментирует ситуацию так:
— Пришел отказ. Я пока не связывалась со службой Госуслуг. Мы не подходим под отказ ни по одному из пунктов.
Читательница Анна Рыбко тоже ищет решение проблемы:
— Позвонили с ПФР сказали, что выплата не прошла из-за ошибок. Проверили данные, ошибок нет. Пока нет решения. Разбираются.
То же самое преследует и читательницу Татьяну Кригер:
— Заявление создавала через Госуслуги 12 мая, выплаты так и не поступили. Обращалась и на горячую линию Госуслуг, и в ПФР — никто ничего не знает, сказали ждите.
Комментатор Максим Водорезов удивляется ситуации:
— Мне тоже не пришли. Позвонил в ВТБ, сказали, надо было указывать номер карты. Куда там указывать, если такой строчки даже нет? Ну, вроде должны обратно вернуться отправителю.
Читательница Иввет Тирских думает, почему одна выплата прошла, а вторая — нет:
— Мне пришли ещё первого числа, единовременно, а вот до трех лет... Сегодня повторно заявление отправила, что-то у них там не проходит почему-то.
Читатель Вадим Чугаев рассказывает свою историю:
— Сперва отказ (заполняли через приложение ПФР), заполнили второй раз (заполняли через Госуслуги), всё получилось, пришли с пометкой «Пенсия».
Читательнице Ладе Водневой тоже пришел отказ:
— Мне отказали. Позвонили из ПФР и сказали что недействительна учетная запись свидетельства о рождении.
Комментатор Екатерина Никиточкина сетует на невозможность записаться:
— В Ленинском районе запись в МФЦ только на август. По телефону сегодня не работает запись.
Читательнице Нике Гергель пришли деньги, но это потребовало некоторых телодвижений:
— Пришли ещё 1 числа, но завели мне дополнительно карту МИР и перевели сначала на неё, а потом уже на мою основную. Что теперь с этой второй делать — непонятно.
Внимание! Если вы столкнулись с отказом или другой проблемой при оформлении пособия, то обязательно почитайте наш полезный текст — 6 причин, по которым вам откажу в «коронавирусной» выплате на ребенка.
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