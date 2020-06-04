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Как новосибирцы получали детские выплаты в 10 000 рублей (повезло не всем)

Проблемы и сложности, с которыми столкнулись наши читатели

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Кто-то быстро получил деньги и даже удивился этому, а кто-то столкнулся с трудностями

Кто-то быстро получил деньги и даже удивился этому, а кто-то столкнулся с трудностями

Эта неделя началась с приятного: утром 1 июня новосибирцам стали массово приходить уведомления о зачислении на банковский счет 10 тысяч рублей — единовременной выплаты на каждого ребёнка из-за непростой ситуации в стране. Но пока одни радовались внезапному пополнению карты, другие остались без денег. Кто-то столкнулся с проблемой на этапе оформления пособия, кому-то и вовсе отказали в выплате. Мы поговорили с читателями, от которых в редакцию поступили жалобы, и составили список основных проблем и сложностей.

В первую очередь горожане удивляются назначению платежа от банка.

«Всем приходят с пометкой, что это пенсия?», — спрашивает читатель Павел Матвеев.

Под его вопросом тут же скопилась куча комментариев. Так, Настасья Мещрякова уточняет: «На Сбербанк пришли с подписью «Единовременная выплата»». А Людмила Вязигина наоборот подтверждает: «На Сбербанк, да, как пенсия».

Читатель НГС Евгений Игишев остался недоволен:

— Мы начали оформлять, а оказывается, там нужно указывать номер СНИЛС. На детей его нужно получить в Пенсионном фонде, я записался на прием только на 2 июля.

Некоторым читателям пришел отказ по непонятным причинам. Такую историю рассказывает Александр Сашкин:

— Причина отказа мне не ясна: и я, и мои дети — граждане Российской Федерации. Все графы на портале Госуслуг по данной услуге мною были заполнены в полном объеме, в том числе был указан СНИЛС детей. Рекомендовали записаться на прием и прийти с документами. И это в период пандемии и самоизоляции. Я подал заявление повторно, уповая на то, что это автоматический сбой техники. У меня на работе есть люди с детьми, у которых дети имеют украинское, казахское, узбекское свидетельство о рождении. Многие из них получили выплаты. Также я узнал, что при получении СНИЛС на детей свидетельство заносится в базу, просто в своё время ПФР халатно отнесся к этому процессу. Теперь вынуждают людей прийти к ним для сканирования свидетельства. Но в отказе они не пишут причину, что свидетельство не российское.

Некоторым пришел отказ, при этом никаких реальных оснований для отказа нет

Некоторым пришел отказ, при этом никаких реальных оснований для отказа нет

Читательница Наталья Черняева комментирует ситуацию так:

— Пришел отказ. Я пока не связывалась со службой Госуслуг. Мы не подходим под отказ ни по одному из пунктов.

Читательница Анна Рыбко тоже ищет решение проблемы:

— Позвонили с ПФР сказали, что выплата не прошла из-за ошибок. Проверили данные, ошибок нет. Пока нет решения. Разбираются.

То же самое преследует и читательницу Татьяну Кригер:

Заявление создавала через Госуслуги 12 мая, выплаты так и не поступили. Обращалась и на горячую линию Госуслуг, и в ПФР — никто ничего не знает, сказали ждите.

Комментатор Максим Водорезов удивляется ситуации:

— Мне тоже не пришли. Позвонил в ВТБ, сказали, надо было указывать номер карты. Куда там указывать, если такой строчки даже нет? Ну, вроде должны обратно вернуться отправителю.

Читательница Иввет Тирских думает, почему одна выплата прошла, а вторая — нет:

— Мне пришли ещё первого числа, единовременно, а вот до трех лет... Сегодня повторно заявление отправила, что-то у них там не проходит почему-то.

Читатель Вадим Чугаев рассказывает свою историю:

— Сперва отказ (заполняли через приложение ПФР), заполнили второй раз (заполняли через Госуслуги), всё получилось, пришли с пометкой «Пенсия».

Читательнице Ладе Водневой тоже пришел отказ:

— Мне отказали. Позвонили из ПФР и сказали что недействительна учетная запись свидетельства о рождении.

Комментатор Екатерина Никиточкина сетует на невозможность записаться:

— В Ленинском районе запись в МФЦ только на август. По телефону сегодня не работает запись.

Читательнице Нике Гергель пришли деньги, но это потребовало некоторых телодвижений:

— Пришли ещё 1 числа, но завели мне дополнительно карту МИР и перевели сначала на неё, а потом уже на мою основную. Что теперь с этой второй делать — непонятно.

Внимание! Если вы столкнулись с отказом или другой проблемой при оформлении пособия, то обязательно почитайте наш полезный текст — 6 причин, по которым вам откажу в «коронавирусной» выплате на ребенка.

Что еще интересного обсуждают новосибирцы?

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