Жители дома по улице Семьи Шамшиных, 16 в Новосибирске полтора года воюют с соседкой, которая сдает квартиру посуточно — временные квартиранты устраивают там шумные тусовки и доставляют всем неудобства. Жильцы жаловались в различные инстанции, но это не помогло решить проблему. Последняя шумная вечеринка закончилась вызовом полицейских, которые вывели из квартиры подростков. Соседи утверждают, что молодые люди отмечали выпускной — по крайней мере, они сами так сказали. При этом владелица квартиры отрицает, что сдает её посуточно.
Подростки гуляли три дня
Жительница дома Эльвира Соколова (она живёт под шумной квартирой) рассказывает, что вместе с соседями они писали заявления в полицию, налоговую и даже обращались в администрацию района с жалобами на соседку, которая сдаёт жилье посуточно и не запрещает квартирантам устраивать вечеринки.
Жильцы предоставили в редакцию копии жалоб и ответы на них. Среди них есть отказы от МВД по Новосибирской области в возбуждении уголовного дела и административных дел против владелицы квартиры. Только один раз жильцы получили ответ от мэрии Новосибирска, что на соседку был всё-таки составлен протокол об административном правонарушении из-за нарушения тишины и покоя, но это никак не повлияло на ситуацию.
С введением режима самоизоляции, по словам соседей, ситуация обострилась.
— В последнее время съемщики в этой квартире находятся ежедневно. Если раньше хотя бы в пятницу или в выходные только были, то как началась самоизоляция — квартиранты тут каждый день. А сейчас ещё и выпускные у школьников... Вот, например, сейчас мы третью ночь уже не спим, — рассказывает Эльвира Соколова. — Третий день подряд каждый раз разные дети. Квартира, может быть, час пустует. А всё остальное время круглыми сутками там вечеринки.
В ночь на 3 июня, по словам Эльвиры Соколовой, они не выдержали и вызвали полицию.
— С соседкой мы поднялись в квартиру вместе с полицейскими. Это была абсолютно дикая компания. Это невозможно, что творилось. Там находились 9 человек, которым 16 лет, и они сняли квартиру, чтобы праздновать выпускной — они сразу всё это откровенно рассказали. Сказали: «Договора аренды нет. Мы просто хозяйке денежку отдали, и всё». Полицейский зашёл внутрь и закрыл дверь, слышали, что они все хохочут, — рассказывает свою версию событий жительница дома.
По записям с камеры домофона видно, что в итоге детей вывели из подъезда полицейские (видео имеется в распоряжении редакции).
— Мы сказали дежурному в полиции, что будем жаловаться в прокуратуру, и сразу к нам прислали ещё один патруль. На двух машинах этих малолеток вывезли, — говорит Эльвира Соколова.
«Сын отдыхал с друзьями»
Владелица конфликтной квартиры Ольга Зозуленко отрицает, что сдаёт квартиры посуточно.
— Я как бы не сдаю посуточно квартиру. Она у меня вообще на продаже. У меня сыну 18 лет, и что у него друзья приходили, и что они (соседи) там напугались — я не знаю, что произошло. То, что у них там шумы какие-то... Не знаю, что соседей постоянно тревожит. Там 70% в доме квартир сдается. И они друг другом вечно все недовольны, — говорит Ольга Зозуленко.
И добавляет, что соседи знают её номер и могут обращаться с претензиями к ней напрямую.
— Они (подростки) с моим сыном были там. Что они там отмечали — я не знаю. А что страшного? После 22:00 музыки не было. А если люди разговаривают — что им, молчать что ли?
При этом на сайтах Avito и Cуточно.Ру размещены объявления от Ольги Зозуленко о сдаче квартир посуточно, в том числе и той, на которую жалуются соседи. Во всех объявлениях указан номер телефона, по которому Ольга разговаривала с корреспондентом НГС.
Что говорят в полиции
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что в полицию действительно поступали заявления о нарушении тишины и покоя в доме:
— Поступило заявление от жителей дома по улице Семьи Шамшиных, 16 о нарушении тишины и покоя после 22:00. По данному факту сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку.
В ведомстве отказались сообщить, были ли задержаны несовершеннолетние той ночью.
Адвокат Дмитрий Смышляев, к которому за помощью обратились жильцы, рассказал корреспонденту НГС, что они могут жаловаться на соседку в полицию, администрацию района, а также обратиться за защитой в суд. Но результата не будет, если активно к ситуации не подключится участковый.
— Соседи никак не могут повлиять на право женщины сдавать квартиру. Но всё зависит от того, что происходит в квартире. Если действия лиц, снимающих жилье, нарушают права граждан на тишину в ночное время, или те мусорят, то ответственность несет и владелец квартиры, который её сдает, — объясняет адвокат. — Поэтому жильцы будут продолжать обращаться в полицию при нарушениях. Если полиция не будет должным образом реагировать, то будем обращаться в прокуратуру. Также напишем жалобу и в налоговую службу, так как, по нашей информации, арендодатель не оформляет нужные документы.
На этой неделе суды начали рассматривать дела заведений — участников «скандальной вечеринки». Новосибирцы устроили массовую вечеринку в центре города в пятницу — люди веселились на ресторанной улочке за гостиницей «Центральная», а затем в субботу в центре города. Примерно в 22:30 субботнюю вечеринку сфотографировал Слава Степанов — его фотографии быстро разошлись по соцсетям.