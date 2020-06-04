Подростки гуляли три дня

Жительница дома Эльвира Соколова (она живёт под шумной квартирой) рассказывает, что вместе с соседями они писали заявления в полицию, налоговую и даже обращались в администрацию района с жалобами на соседку, которая сдаёт жилье посуточно и не запрещает квартирантам устраивать вечеринки.

Жильцы предоставили в редакцию копии жалоб и ответы на них. Среди них есть отказы от МВД по Новосибирской области в возбуждении уголовного дела и административных дел против владелицы квартиры. Только один раз жильцы получили ответ от мэрии Новосибирска, что на соседку был всё-таки составлен протокол об административном правонарушении из-за нарушения тишины и покоя, но это никак не повлияло на ситуацию.

С введением режима самоизоляции, по словам соседей, ситуация обострилась.

— В последнее время съемщики в этой квартире находятся ежедневно. Если раньше хотя бы в пятницу или в выходные только были, то как началась самоизоляция — квартиранты тут каждый день. А сейчас ещё и выпускные у школьников... Вот, например, сейчас мы третью ночь уже не спим, — рассказывает Эльвира Соколова. — Третий день подряд каждый раз разные дети. Квартира, может быть, час пустует. А всё остальное время круглыми сутками там вечеринки.