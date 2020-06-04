В Новосибирской области выявили ещё 104 заболевших COVID-19. Общее число заражённых составляет 3226 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
«По данным оперативного штаба на утро 4 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19. 27 пациентов выздоровели. 2 пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались», — говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 3226 случаев коронавирусной инфекции. В том числе инфицирован 191 ребенок. 1262 человека выздоровели, 36 пациентов скончались.
В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ — 24 пациента.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 67 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1520.
187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области сделано
Под медицинским наблюдением находятся 2318 жителей региона,
За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 657 случаев ОРВИ, госпитализированы 19 пациентов.
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НГС писал о том, что новосибирский Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по районам города. Из него стало известно, где больше всего зараженных.