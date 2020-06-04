В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 67 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1520.

187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области сделано 125 010 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2318 жителей региона, 18 563 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 657 случаев ОРВИ, госпитализированы 19 пациентов.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в нашей онлайн-хронике.

НГС писал о том, что новосибирский Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по районам города. Из него стало известно, где больше всего зараженных.