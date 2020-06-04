4 июня четверг
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 68.34
eur 76.62
Тема дня Назван район Новосибирска, где много заражённых

Все новости

Все новости
Строительство новой дороги начнётся в ближайшее время

Строительство новой дороги начнётся в ближайшее время

На строительство дороги от четвертого моста через Обь в Новосибирске выдали новое разрешение. Документ опубликован на муниципальном портале.

Общая протяжённость этого участка составит 880,6 м. Подробности рассказали в компании, которая занимается строительством моста.

— Выдали разрешение на дорогу от моста до эстакады основного хода, путепровода тоннельного типа через Транссиб. Подрядчик уже определен, мы планируем начать строительство в ближайшее время. Сейчас начинаем комплекс подготовительных мероприятий, строительной площадки, — рассказал Владимир Караичев, начальник новосибирского территориального управления ООО ПФ «ВИС».

Тоннель построят на левом берегу в районе пересечения железнодорожного полотна и моста

Тоннель построят на левом берегу в районе пересечения железнодорожного полотна и моста

Сейчас на площадке строительства четвертого моста заливают сваи, также идёт реконструкция зыряновского путепровода. Согласно разрешению на муниципальном портале, общая стоимость строительства моста составляет 34,2 млрд рублей.

В конце мая НГС побывал на стройплощадке четвертого моста. Посмотрите, что там происходит.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

четвертый мостстроительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!