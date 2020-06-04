На строительство дороги от четвертого моста через Обь в Новосибирске выдали новое разрешение. Документ опубликован на муниципальном портале.
Общая протяжённость этого участка составит 880,6 м. Подробности рассказали в компании, которая занимается строительством моста.
— Выдали разрешение на дорогу от моста до эстакады основного хода, путепровода тоннельного типа через Транссиб. Подрядчик уже определен, мы планируем начать строительство в ближайшее время. Сейчас начинаем комплекс подготовительных мероприятий, строительной площадки, — рассказал Владимир Караичев, начальник новосибирского территориального управления
Сейчас на площадке строительства четвертого моста заливают сваи, также идёт реконструкция зыряновского путепровода. Согласно разрешению на муниципальном портале, общая стоимость строительства моста составляет 34,2 млрд рублей.
В конце мая НГС побывал на стройплощадке четвертого моста. Посмотрите, что там происходит.