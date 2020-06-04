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Часовня на горе Обзорной

Часовня на горе Обзорной

Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта необыкновенной красоты Алтай. Сюда Александр попал проездом по работе, с командировочным пропуском. А заодно, пока находился там, в свободное время успел немного попутешествовать и запечатлеть на снимках природу. НГС собрал для вас 16 красочных кадров.

— Я радовался как ребенок, до того хотелось свободы, движения, и вот оно произошло. Вся природа насыщенно зеленая, свежая, воздух наполнен сочным ароматом трав и цветов. Я жадно вдыхал этот воздух и смотрел по сторонам, так хотелось наполниться этой энергией, — поделился с корреспондентом НГС фотограф.

Сейчас Алтай закрыт для посещения туристами, но Александру повезло — он приехал сюда по работе

Сейчас Алтай закрыт для посещения туристами, но Александру повезло — он приехал сюда по работе

В такую погоду это место выглядит просто волшебно

В такую погоду это место выглядит просто волшебно

— В первый день мы забрались на гору Обзорную, там на вершине установлена часовня, на высоте около 800 метров. Подниматься туда несложно, занимает подъем чуть больше часа. Но идешь не спеша — смотришь вокруг и любуешься, тело в тонусе и полно сил, хочется не идти, а бежать. Вид с этой горы сам по себе красивый, но нам очень повезло, и прошел дождик, вышла радуга. Это было безумно красивое зрелище, которое удалось сфотографировать. Одно фото в альбоме вообще мне сносит крышу, это там, где видно капли дождя и солнце играет лучами среди тучек. Очень атмосферно! Полностью передает ощущения от того момента, которое было на самом деле там, наверху, — делится эмоциями Александр.

Часовня расположилась на высоте в 800 метров

Часовня расположилась на высоте в 800 метров

Всё-таки с высоты Алтай выглядит невероятно!

Всё-таки с высоты Алтай выглядит невероятно!

Алтайский край красив в любое время года и в любую погоду

Алтайский край красив в любое время года и в любую погоду

Двойная радуга на Обзорной горе

Двойная радуга на Обзорной горе

Именно от этого кадра фотографу «сносит крышу»

Именно от этого кадра фотографу «сносит крышу»

— Во второй день мы ездили до Ороктойского моста. В районе этого моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину — более семидесяти метров. Здесь просто очень живописно, а речка имеет безумно мощный поток, который крутится водоворотами, и даже подходить страшно. По пути забрались в две пещеры. Внутри выключили свет и оказались в кромешной темноте, а когда вышли на свет, первая мысль была — как же хорошо, что у меня есть зрение и я могу видеть этот мир и свет. И как я благодарен за то, что имею.

Солнце пробивается сквозь тучи

Солнце пробивается сквозь тучи

Село Камлак как на ладони

Село Камлак как на ладони

Ороктойский мост. Река здесь имеет очень мощный поток

Ороктойский мост. Река здесь имеет очень мощный поток

Фото настолько яркое, что возникает ощущение, будто мост нарисован

Фото настолько яркое, что возникает ощущение, будто мост нарисован

Здесь Катунь довольно узкая, но при этом с самой большой глубиной — более семидесяти метров

Здесь Катунь довольно узкая, но при этом с самой большой глубиной — более семидесяти метров

— На третий день поехали куда глаза глядят, в сторону Шебалино. Здесь просто было красиво ехать среди зеленых лугов и смотреть, как заходит солнышко и играет лучами среди туч. В конце пути вышли, выпили пуэра с саган-дайлей и поехали обратно, по такой же красивой закатной дороге. Вернувшись в дом, решили, что не будем терять день, и поехали в Новосибирск в ночь, долетели всего за 6 часов по совершенно пустой трассе, — рассказал фотограф.

Ночное небо усыпано звездами

Ночное небо усыпано звездами

Такое путешествие, пусть и короткое, наверняка запомнится надолго

Такое путешествие, пусть и короткое, наверняка запомнится надолго

На своей странице во «ВКонтакте» мужчина добавил, что три месяца самоизоляции легко компенсировались этим удивительным путешествием по Алтаю всего в три дня.

Прошлой осенью Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта знаменитые сибирские Мальдивы. Для съёмки он купил полёт на вертолёте.

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фотографАлександр АнтощенкоАлтай
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