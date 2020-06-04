Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта необыкновенной красоты Алтай. Сюда Александр попал проездом по работе, с командировочным пропуском. А заодно, пока находился там, в свободное время успел немного попутешествовать и запечатлеть на снимках природу. НГС собрал для вас 16 красочных кадров.

— Я радовался как ребенок, до того хотелось свободы, движения, и вот оно произошло. Вся природа насыщенно зеленая, свежая, воздух наполнен сочным ароматом трав и цветов. Я жадно вдыхал этот воздух и смотрел по сторонам, так хотелось наполниться этой энергией, — поделился с корреспондентом НГС фотограф.