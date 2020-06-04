Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта необыкновенной красоты Алтай. Сюда Александр попал проездом по работе, с командировочным пропуском. А заодно, пока находился там, в свободное время успел немного попутешествовать и запечатлеть на снимках природу. НГС собрал для вас 16 красочных кадров.
— Я радовался как ребенок, до того хотелось свободы, движения, и вот оно произошло. Вся природа насыщенно зеленая, свежая, воздух наполнен сочным ароматом трав и цветов. Я жадно вдыхал этот воздух и смотрел по сторонам, так хотелось наполниться этой энергией, — поделился с корреспондентом НГС фотограф.
— В первый день мы забрались на гору Обзорную, там на вершине установлена часовня, на высоте около 800 метров. Подниматься туда несложно, занимает подъем чуть больше часа. Но идешь не спеша — смотришь вокруг и любуешься, тело в тонусе и полно сил, хочется не идти, а бежать. Вид с этой горы сам по себе красивый, но нам очень повезло, и прошел дождик, вышла радуга. Это было безумно красивое зрелище, которое удалось сфотографировать. Одно фото в альбоме вообще мне сносит крышу, это там, где видно капли дождя и солнце играет лучами среди тучек. Очень атмосферно! Полностью передает ощущения от того момента, которое было на самом деле там, наверху, — делится эмоциями Александр.
— Во второй день мы ездили до Ороктойского моста. В районе этого моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину — более семидесяти метров. Здесь просто очень живописно, а речка имеет безумно мощный поток, который крутится водоворотами, и даже подходить страшно. По пути забрались в две пещеры. Внутри выключили свет и оказались в кромешной темноте, а когда вышли на свет, первая мысль была — как же хорошо, что у меня есть зрение и я могу видеть этот мир и свет. И как я благодарен за то, что имею.
— На третий день поехали куда глаза глядят, в сторону Шебалино. Здесь просто было красиво ехать среди зеленых лугов и смотреть, как заходит солнышко и играет лучами среди туч. В конце пути вышли, выпили пуэра с саган-дайлей и поехали обратно, по такой же красивой закатной дороге. Вернувшись в дом, решили, что не будем терять день, и поехали в Новосибирск в ночь, долетели всего за 6 часов по совершенно пустой трассе, — рассказал фотограф.
На своей странице во «ВКонтакте» мужчина добавил, что три месяца самоизоляции легко компенсировались этим удивительным путешествием по Алтаю всего в три дня.
Прошлой осенью Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта знаменитые сибирские Мальдивы. Для съёмки он купил полёт на вертолёте.