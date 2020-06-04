4 июня четверг
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 68.34
eur 76.62
Тема дня Назван район Новосибирска, где много заражённых

Все новости

Все новости
За сутки в Новосибирской области выздоровел 21 человек с коронавирусом&nbsp;

За сутки в Новосибирской области выздоровел 21 человек с коронавирусом 

В среду, 3 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3122 случая заболевания, из которых 1235 человек поправились, а 34 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Ограничения, введенные из-за коронавируса, запрещают людям находиться внутри зданий, поэтому многие стоят в очередях на улице. НГС собрал для вас 8 опасных очередей в Новосибирске, которым всё равно на пандемию.
  • С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Но не все. Мы собрали шесть причин, по которым вам откажут в «коронавирусной» выплате на ребенка.
  • Новый ковидный госпиталь в Новосибирске уже принял первых пациентов - пока это военные. С 5 июня госпиталь сможет принимать и гражданских.
  • Новосибирец с двусторонней пневмонией четыре дня пролежал в коридоре больницы — Минздрав говорит, что это временная мера.
  • За сутки в России коронавирус подтвердили еще у 8536 человек.
  • На этой неделе суды начали рассматривать дела заведений — участников «скандальной вечеринки». Однако пока государственная машина терпит в этом противостоянии поражение за поражением. Подробности — в авторской колонке Стаса Соколова.
  • Названы районы Новосибирска, где больше всего заражённых коронавирусом. Публикуем полный список.
  • Большинство новосибирцев с коронавирусом посещали продуктовые магазины и пользовались общественным транспортом. Изучаем документ Роспотребназора.
  • BlaBlaCar снова начал работать в России. Но водителям настоятельно рекомендуют перевозить на заднем сиденье только одного попутчика - у сервиса появилась новая опция «только один сзади».

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!