В среду, 3 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3122 случая заболевания, из которых 1235 человек поправились, а 34 — скончались.



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