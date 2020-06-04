В среду, 3 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3122 случая заболевания, из которых 1235 человек поправились, а 34 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
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- За сутки в России коронавирус подтвердили еще у 8536 человек.
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