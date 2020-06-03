Штурм начали в полночь: появилось видео из Екатеринбурга, где Росгвардия расстреляла похитителя обоев

Новые подробности появились в запутанной истории из Екатеринбурга, где 27-летний Владимир Таушанков был застрелен росгвардейцами у себя дома после того, как якобы украл четыре рулона обоев. События произошли 31 мая: молодой человек вышел с обоями из магазина неподалеку от своего дома, за ним погнался охранник, завязалась потасовка.

Дальше версии разнятся. Отец погибшего утверждает, что сын не крал, а купил обои, за ним почему-то погнались «какие-то бандиты», он убежал от них и заперся в квартире. Росгвардия говорит, что Таушанков совершил не кражу, а разбойное нападение — угрожал ножом персоналу, а когда приехала полиция, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем «нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику». Так или иначе, когда подозреваемый скрылся в квартире, а переговоры оказались безрезультатными, было принято решение о проведении спецоперации. Сегодня в распоряжении портала E1.RU появились кадры с камер видеонаблюдения, которые позволяют восстановить хронику событий того дня.