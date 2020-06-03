Вечером в среду, 3 июня, на улице Бориса Богаткова, 163/11 столкнулись автомобили «Тойота ББ» и «Мазда Капелла». Информацию об этом опубликовали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В сообщении паблика говорилось, что ДТП произошло на внушительной скорости, транспортные средства получили повреждения передних частей, у седана надломилось переднее правое колесо.
Дежурный службы 112 факт происшествия подтвердил:
— ДТП произошло на пересечении улиц Бориса Богаткова и Фадеева. Якобы есть пострадавший. На момент соединения со скорой бригада уже подъехала.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пострадал водитель «Мазды»:
— В 19:30 на Бориса Богаткова произошло столкновение «Мазды» и «Тойоты». Пострадал водитель «Мазды» — по предварительной информации, он виновен в ДТП. Он осмотрен докторами и уже отпущен домой.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Во вторник, 2 июня, на выезде из Новосибирска столкнулись шесть машин — пробка на трассе держалась несколько часов.