Вечером в среду, 3 июня, на улице Бориса Богаткова, 163/11 столкнулись автомобили «Тойота ББ» и «Мазда Капелла». Информацию об этом опубликовали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».



В сообщении паблика говорилось, что ДТП произошло на внушительной скорости, транспортные средства получили повреждения передних частей, у седана надломилось переднее правое колесо.

Дежурный службы 112 факт происшествия подтвердил:

— ДТП произошло на пересечении улиц Бориса Богаткова и Фадеева. Якобы есть пострадавший. На момент соединения со скорой бригада уже подъехала.