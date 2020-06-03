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Тема дня Назван район Новосибирска, где много заражённых

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Авария произошла в 19:30&nbsp;

Авария произошла в 19:30 

Вечером в среду, 3 июня, на улице Бориса Богаткова, 163/11 столкнулись автомобили «Тойота ББ» и «Мазда Капелла». Информацию об этом опубликовали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В сообщении паблика говорилось, что ДТП произошло на внушительной скорости, транспортные средства получили повреждения передних частей, у седана надломилось переднее правое колесо.

Дежурный службы 112 факт происшествия подтвердил:

— ДТП произошло на пересечении улиц Бориса Богаткова и Фадеева. Якобы есть пострадавший. На момент соединения со скорой бригада уже подъехала.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пострадал водитель «Мазды»:

— В 19:30 на Бориса Богаткова произошло столкновение «Мазды» и «Тойоты». Пострадал водитель «Мазды» — по предварительной информации, он виновен в ДТП. Он осмотрен докторами и уже отпущен домой.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Во вторник, 2 июня, на выезде из Новосибирска столкнулись шесть машин — пробка на трассе держалась несколько часов.

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ДТПавария
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