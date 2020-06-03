Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие три дня — они предупредили, что горожан ждут небольшие дожди и прохладная погода. Однако позднее на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды появилась информация, что 4-го и 5-го мая в области ожидаются заморозки до 0...-2 градусов.
При этом в черте города температура будет значительно выше нуля. Как и обещали ранее синоптики, самым холодным рабочим днём станет пятница, 5 июня.
Также синоптики предупредили, что, несмотря на заморозки, с 4 по 6 июня местами сохранится высокая пожароопасность.
Ранее синоптики представили сезонный прогноз погоды на лето в Новосибирской области. По информации специалистов, в среднем летняя температура все три месяца будет в пределах нормы.