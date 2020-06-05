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Список вузов Новосибирска — 2020: сколько стоит обучение и есть ли бюджетные места

Показываем в карточках, куда можно поступить после 11-го класса

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НГУ&nbsp;— один из самых желанных вузов не только для новосибирцев, но и для абитуриентов из других городов и даже стран

НГУ — один из самых желанных вузов не только для новосибирцев, но и для абитуриентов из других городов и даже стран

Куда поступать после 11-го класса? Есть ли в выбранном вузе бюджет и сколько стоит платное обучение? Эти вопросы сейчас — самые главные для выпускников 2020 года. Важно всё: найти вуз, в котором учат любимой специальности, набрать достаточное для поступления количество баллов по ЕГЭ, понять, есть ли возможность пройти на бюджет, а если нет, то сколько придется платить за обучение.

Сроки проведения ЕГЭ и приемной кампании в этом году сдвинулись. Первый экзамен выпускники сдадут 3 июля, потом — ожидание результатов и подача документов. Но приемные комиссии в вузах уже начали работать, а закончат из-за подвижек в сроках, видимо, ближе к сентябрю. Мы публикуем список вузов Новосибирска, которые уже ждут своих будущих студентов.

А для тех, кто в этом году окончил девять классов и хочет уже сейчас получать полезную и нужную профессию, мы подготовили карточки с ссузами Новосибирска — посмотрите, куда можно поступить бесплатно.

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