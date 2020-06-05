Список вузов Новосибирска — 2020: сколько стоит обучение и есть ли бюджетные места

Куда поступать после 11-го класса? Есть ли в выбранном вузе бюджет и сколько стоит платное обучение? Эти вопросы сейчас — самые главные для выпускников 2020 года. Важно всё: найти вуз, в котором учат любимой специальности, набрать достаточное для поступления количество баллов по ЕГЭ, понять, есть ли возможность пройти на бюджет, а если нет, то сколько придется платить за обучение.



Сроки проведения ЕГЭ и приемной кампании в этом году сдвинулись. Первый экзамен выпускники сдадут 3 июля, потом — ожидание результатов и подача документов. Но приемные комиссии в вузах уже начали работать, а закончат из-за подвижек в сроках, видимо, ближе к сентябрю. Мы публикуем список вузов Новосибирска, которые уже ждут своих будущих студентов.