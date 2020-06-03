«Только один пассажир сзади»: BlaBlaCar возобновил работу в России

Сервис BlaBlaCar снова начал работать в России. Его деятельность была приостановлена из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Сейчас найти водителя или попутчиков снова можно, однако у сервиса появились новые рекомендации. Пассажиров просят соблюдать требования Минздрава, носить маску и перчатки, не пожимать попутчикам руки и соблюдать социальную дистанцию. Как осуществить последнее в обычной легковушке — не уточняется.



Помочь с соблюдением безопасного расстояния должна новая опция «только один сзади» — так в машине будут ехать всего трое человек. Впрочем, принудить ее использовать сервис не может. Водителям лишь «настоятельно рекомендуется» пользоваться ей. Также водителей просят поддерживать чистоту в автомобиле и протирать поверхности в салоне спиртовым или мыльным раствором до и после поездки и проветривать салон как можно чаще.

