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«Только один пассажир сзади»: BlaBlaCar возобновил работу в России

Сервис поиска попутчиков выпустил собственные рекомендации для водителей и попутчиков

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Отправляться в поездку советуют с минимальным количеством пассажиров

Отправляться в поездку советуют с минимальным количеством пассажиров

Сервис BlaBlaCar снова начал работать в России. Его деятельность была приостановлена из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Сейчас найти водителя или попутчиков снова можно, однако у сервиса появились новые рекомендации. Пассажиров просят соблюдать требования Минздрава, носить маску и перчатки, не пожимать попутчикам руки и соблюдать социальную дистанцию. Как осуществить последнее в обычной легковушке — не уточняется.

Помочь с соблюдением безопасного расстояния должна новая опция «только один сзади» — так в машине будут ехать всего трое человек. Впрочем, принудить ее использовать сервис не может. Водителям лишь «настоятельно рекомендуется» пользоваться ей. Также водителей просят поддерживать чистоту в автомобиле и протирать поверхности в салоне спиртовым или мыльным раствором до и после поездки и проветривать салон как можно чаще.

Пассажиров с симптомами инфекционного заболевания, высокой температурой или находящихся в группе риска просят остаться дома. Всем остальным напоминают, что нужно получить пропуск для осуществления поездки.

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BlaBlaCarавтопутешествия
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