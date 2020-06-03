Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Дмитрия Семенова. Мальчик пропал сегодня днем.
— Мама с младшим ребенком и с пропавшим мальчиком вышла на прогулку недалеко от места жительства. Мальчик оказался на какое-то количество времени без внимания и уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Ребенок с особенностями развития, требуется особое отношение к нему в случае, если его найдут. Места ему известны, ранее так не уезжал, никогда не приходилось искать и обращаться в полицию. На месте уже работают несколько наших автономных экипажей и координатор поиска. Широкомасштабных поисков не будет, будем справляться силами добровольцев нашего отряда. Самое главное: если кто-то увидит ребенка, сообщите нам или в 112, не нужно пытаться его поймать самостоятельно и ни в коем случае не трогать руками, — рассказала руководитель Новосибирского отряда Алеся Яблонских.
Согласно ориентировке, у Димы худощавое телосложение, рост 154 сантиметра, голубые глаза и светло-русые волосы. Мальчик был одет в коричневую спортивную кофту с красной полосой на груди, синюю футболку с миньонами и темно-синие штаны, на ногах —зелёные с чёрным кроссовки.
Если вы увидите ребенка, сообщите в 112 или по телефону 8 800 700 54 52.
Обновлено: ребенок найден, жив. Ребенка нашли в зоне пропажи, во время патрулирования. Как рассказала Алеся Яблонских, с мальчиком все в порядке, он даже не успел испугаться.
Сегодня утром Новосибирский отряд «Лизы Алерт» объявил о сборе добровольцев в Новосибирске для поиска 6-летнего мальчика в Красноярске. К сожалению, позже мальчика нашли мертвым.