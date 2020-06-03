Согласно ориентировке, у Димы худощавое телосложение, рост 154 сантиметра, голубые глаза и светло-русые волосы. Мальчик был одет в коричневую спортивную кофту с красной полосой на груди, синюю футболку с миньонами и темно-синие штаны, на ногах —зелёные с чёрным кроссовки.

Если вы увидите ребенка, сообщите в 112 или по телефону 8 800 700 54 52.

Обновлено: ребенок найден, жив. Ребенка нашли в зоне пропажи, во время патрулирования. Как рассказала Алеся Яблонских, с мальчиком все в порядке, он даже не успел испугаться.

Сегодня утром Новосибирский отряд «Лизы Алерт» объявил о сборе добровольцев в Новосибирске для поиска 6-летнего мальчика в Красноярске. К сожалению, позже мальчика нашли мертвым.

