Новосибирск не сдаётся: смотрим, как живет город, где уже больше 3 тысяч заражённых (онлайн)

Пока город продолжает бороться с заразой коронавирусной, мы по традиции запускаем онлайн-репортаж о жизни новосибирцев в это непростое время.

Сколько человек заболели за последние сутки? Что происходит в общественном транспорте, в магазинах и на улицах? Как горожане защищают (или не защищают) себя от вируса? Об этом и многом другом мы расскажем вам в этой трансляции.

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