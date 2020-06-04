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Тема дня Назван район Новосибирска, где много заражённых

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Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Новосибирск не сдаётся: смотрим, как живет город, где уже больше 3 тысяч заражённых (онлайн)

Коронавирус меняет образ жизни сибиряков. Как именно — смотрите в нашем круглосуточном онлайн-репортаже

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Новосибирцы продолжают жить, как ни в чём не бывало

Новосибирцы продолжают жить, как ни в чём не бывало

Пока город продолжает бороться с заразой коронавирусной, мы по традиции запускаем онлайн-репортаж о жизни новосибирцев в это непростое время.

Сколько человек заболели за последние сутки? Что происходит в общественном транспорте, в магазинах и на улицах? Как горожане защищают (или не защищают) себя от вируса? Об этом и многом другом мы расскажем вам в этой трансляции.

Присоединяйтесь к нам! У вас есть интересная информация, связанная с коронавирусом? Вы сняли классное фото или видео? Присылайте нам по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

Екатерина Евстафьева

Посмотрите, как выглядит центр города сегодня утром.

На улице прохладно, +8 грудусов

На улице прохладно, +8 грудусов

Дороги почти свободны

Дороги почти свободны

Людей на улицах пока мало

Людей на улицах пока мало

Екатерина Евстафьева

Доброе утро! сегодня онлайн-хронику для вас веду я, Екатерина Евстафьева.

Пока можете почитать о том, что вчера произошло в Новосибирске из-за коронавируса.

В среду, 3 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3122 случая заболевания, из которых 1235 человек поправились, а 34 — скончались.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, запрещают людям находиться внутри зданий, поэтому многие стоят в очередях на улице. НГС собрал для вас 8 опасных очередей в Новосибирске, которым всё равно на пандемию.

Новый ковидный госпиталь в Новосибирске уже принял первых пациентов — пока это военные. С 5 июня госпиталь сможет принимать и гражданских.

О других событиях среды вы можете почитать в нашей подборке.

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коронавирус в Новосибирске
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