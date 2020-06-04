Новосибирск не сдаётся: смотрим, как живет город, где уже больше 3 тысяч заражённых (онлайн)

Посмотрите, как выглядит центр города сегодня утром.
Доброе утро! сегодня онлайн-хронику для вас веду я, Екатерина Евстафьева.
Пока можете почитать о том, что вчера произошло в Новосибирске из-за коронавируса.
В среду, 3 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 102 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3122 случая заболевания, из которых 1235 человек поправились, а 34 — скончались.
Ограничения, введенные из-за коронавируса, запрещают людям находиться внутри зданий, поэтому многие стоят в очередях на улице. НГС собрал для вас 8 опасных очередей в Новосибирске, которым всё равно на пандемию.
Новый ковидный госпиталь в Новосибирске уже принял первых пациентов — пока это военные. С 5 июня госпиталь сможет принимать и гражданских.
О других событиях среды вы можете почитать в нашей подборке.