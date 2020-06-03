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Тема дня Назван район Новосибирска, где много заражённых

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Больше половины заболевших пользовались общественным транспортом и посещали продуктовые магазины&nbsp;

Больше половины заболевших пользовались общественным транспортом и посещали продуктовые магазины 

Большинство новосибирцев с коронавирусом посещали продуктовые магазины и пользовались общественным транспортом.

Это следует из данных эпидрасследований новосибирского Роспотребнадзора. Документ с подписью замруководителя новосибирского Роспотребнадзора Натальи Ильиных появился в паблике «Союз жителей Кировского района» во «ВКонтакте».

Согласно тексту документа, по состоянию на 29 мая заболевшие новосибирцы чаще всего посещали магазин у дома — 715 человек (78,9% от общего процента заболевших в Новосибирске) — и пользовались общественным транспортом — 588 человек (65%).

Кроме того, 75,9% заболевших не использовали средства индивидуальной защиты при посещении магазинов и транспорта. Среди причин отказа от СИЗов в документе указаны дороговизна, отсутствие средств защиты в продаже и пренебрежение правилами.

Также в документе было указано, в каких районах зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции.

Сегодня в городе зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, а накануне стало известно еще об одной жертве — скончалась 57-летняя женщина.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирске
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