Большинство новосибирцев с коронавирусом посещали продуктовые магазины и пользовались общественным транспортом.
Это следует из данных эпидрасследований новосибирского Роспотребнадзора. Документ с подписью замруководителя новосибирского Роспотребнадзора Натальи Ильиных появился в паблике «Союз жителей Кировского района» во «ВКонтакте».
Согласно тексту документа, по состоянию на 29 мая заболевшие новосибирцы чаще всего посещали магазин у дома — 715 человек (78,9% от общего процента заболевших в Новосибирске) — и пользовались общественным транспортом — 588 человек (65%).
Кроме того, 75,9% заболевших не использовали средства индивидуальной защиты при посещении магазинов и транспорта. Среди причин отказа от СИЗов в документе указаны дороговизна, отсутствие средств защиты в продаже и пренебрежение правилами.
Также в документе было указано, в каких районах зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции.
Сегодня в городе зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, а накануне стало известно еще об одной жертве — скончалась 57-летняя женщина.
Мы продолжаем следить за ситуацией в городе в нашей онлайн-трансляции.