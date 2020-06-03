Кроме того, 75,9% заболевших не использовали средства индивидуальной защиты при посещении магазинов и транспорта. Среди причин отказа от СИЗов в документе указаны дороговизна, отсутствие средств защиты в продаже и пренебрежение правилами.

Также в документе было указано, в каких районах зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции.