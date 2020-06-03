Суд признал руководителя «Большого брата» виновным в покушении на коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). После этого мировой судья также признал компанию виновной в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, ей назначили штраф в 500 тысяч рублей.



Подробности разбирательства сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.



— Было два юридических лица, между которыми возник спор. Один из них обратился в арбитражный суд с требованием взыскать долг по оплате поставленного товара на сумму свыше 3 миллионов рублей, — рассказали в прокуратуре.



Представитель компании-должника, чтобы избежать судебных разборок и принудительной выплаты многомиллионного долга, решил сделать вид, что они якобы отправили своим кредиторам письмо о досудебном урегулировании спора. Для этого нужно было договориться с курьерской службой. В роли посредника выступил руководитель компании «Большой брат» — он собирался дать взятку курьерской службе, чтобы те подделали накладные, «подтверждающие» отправку документа о досудебном урегулировании спора. Однако сотрудник вместо того, чтобы взять взятку, предупредил об этом правоохранительные органы. Руководителя «Большого брата» задержали при передаче денег.

