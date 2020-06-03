В Новосибирске оштрафовали компанию «Большой брат», которая пыталась дать взятку курьерской службе в размере 30 тысяч рублей.
Информацию о деле разместили на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
— Установлено, что в мае 2017 года директор общества с ограниченной ответственностью Агентство экономической безопасности «Большой Брат», действуя в интересах юридического лица, пытался передать заместителю руководителя курьерской организации денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за изготовление подложных реестров отправки судебных писем, — говорится в сообщении.
Суд признал руководителя «Большого брата» виновным в покушении на коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). После этого мировой судья также признал компанию виновной в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, ей назначили штраф в 500 тысяч рублей.
Подробности разбирательства сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Было два юридических лица, между которыми возник спор. Один из них обратился в арбитражный суд с требованием взыскать долг по оплате поставленного товара на сумму свыше 3 миллионов рублей, — рассказали в прокуратуре.
Представитель компании-должника, чтобы избежать судебных разборок и принудительной выплаты многомиллионного долга, решил сделать вид, что они якобы отправили своим кредиторам письмо о досудебном урегулировании спора. Для этого нужно было договориться с курьерской службой. В роли посредника выступил руководитель компании «Большой брат» — он собирался дать взятку курьерской службе, чтобы те подделали накладные, «подтверждающие» отправку документа о досудебном урегулировании спора. Однако сотрудник вместо того, чтобы взять взятку, предупредил об этом правоохранительные органы. Руководителя «Большого брата» задержали при передаче денег.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанией «Большой брат» управляет Андрей Борисов. Виды деятельности фирмы — частная охранная служба, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, финансовый аудит, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания начала работать в 2014 году. Журналист НГС пытался дозвониться до нее по телефону, который указан в других базах данных, но выяснилось, что такой абонент не зарегистрирован.
Напомним, что в конце мая суд вынес приговор заведующему патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном и крупном размерах, за что назначили штраф в 4,5 миллиона рублей.