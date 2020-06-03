Новосибирский Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по районам города. Документ, подписанный замруководителем новосибирского Роспотребнадзора Натальей Ильиных и отправленный мэру Анатолию Локтю, появился в паблике «Союз жителей Кировского района» во «ВКонтакте».
Как следует из документа, по состоянию на 29 мая, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Ленинском районе — 463 случая (23,8% от общего числа), на втором месте Кировский район — 233 (12%). Меньше всего случаев в Первомайском 74 (3,8%) и Железнодорожном районах — 77 (4%).
В Дзержинском районе зафиксировали 186 случаев (9,5%), в Заельцовском — 214 (11%), в Калининском — 179 (9,2%), в Октябрьском — 191 (9,8%), в Советском 114 (5,9%), в Центральном — 217 (11,1%).
Без установленного источника остались 857 случаев.
Сегодня в городе зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, а накануне стало известно еще об одной жертве — скончалась 57-летняя женщина. Главный инфекционист НСО Лариса Позднякова рассказала, какие еще заболевания были у сибирячки, помимо коронавирусной инфекции.