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Михайловскую набережную преобразят к концу лета 2021 года - рассказываем, во что вложат 50 миллионов

Здесь оборудуют спортивную и детскую площадки, фудкорт, установят новые аттракционы

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В период пандемии коронавируса количество гуляющих по набережной резко сократилось

В период пандемии коронавируса количество гуляющих по набережной резко сократилось

Сегодня, 3 июня, во время совещания на набережной стали известны подробности третьего этапа её реконструкции - на него потратят 50 миллионов рублей.

Работы будут идти на территории от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк».

— Со стороны речного вокзала мы планируем организовать спортивную площадку и детскую площадку, которая бы сконцентрировала людей и позволила бы не только в тихой части набережной гулять с детьми, но и здесь, у речного вокзала, тоже. Те, кто ожидает речной трамвайчик, смогут спокойно провести здесь время с детьми, — рассказал о планах главный архитектор мастерской «Адаптик-А» Павел Носарев, руководитель разработки проекта благоустройства набережной.

Набережную для удобства горожан поделят на функциональные зоны

Набережную для удобства горожан поделят на функциональные зоны

— Мы сделали в проекте детскую зону, также у нас будет зона аттракционов, посередине будет фудкорт, — описала заммэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. — Дети смогут сидеть с родителями за столиками, либо играть на детской площадке. Мы специально объединили эти зоны, для того, чтобы сделать логистику расположения в том числе и аттракционных зон.

Материальную поддержку в благоустройстве набережной Новосибирску оказала группа компаний «Сибмонтажспецстрой», которая инвестировала в проект 50 миллионов рублей.

— Не все в жизни измеряется количеством денег, есть же какие-то вещи,которые нужно делать для души, и мы решили сделать подарок родному городу, — объяснил такое решение директор группы компаний Анатолий Павлов. — Потому что мы все здесь живем, все гуляем по этой набережной. Мы понимаем, что сейчас у городского бюджета есть определенные трудности с реализацией этого проекта и приняли решение помочь родному городу. Мы решили вложить часть своих средств в благое дело для того, чтобы этим пользовались все новосибирцы. Надеемся, что всё получится, и в конце следующего лета мы все соберемся здесь на открытии набережной.

Зону аттракционов разделит фудкорт, где взрослые смогут отдохнуть, пока дети будут развлекаться

Зону аттракционов разделит фудкорт, где взрослые смогут отдохнуть, пока дети будут развлекаться

Разработчики проекта позаботились и о безопасности горожан — кроме стандартных коммуникаций, таких как водопровод, полив растений и ливневки, набережную оборудуют видеонаблюдением, постом полиции, пунктами охраны. Пока все аттракционы демонтированы, а к концу благоустройства здесь планируют установить новые.

— У нас есть уникальная возможность: мы сразу запланировали площадки, на которых можно установить аттракционы и другие точки, чтобы не оставить все это на газоны и чтобы сразу был подвод электричества. Здесь мы, конечно, хотим видеть интересные новые аттракционы, а не такие, которые уже работали 10-15 лет. Пока мы готовим площадки, разместить сами аттракционы в этом году пока не планируем, их точное количество пока не знаем, — рассказала директор парка «Михайловская набережная» Евгения Вторушина.

Мемориал&nbsp;«Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» перенесут с набережной в парк&nbsp;«Городское начало»

Мемориал «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» перенесут с набережной в парк «Городское начало»

Рядом с речным вокзалом находится мемориал «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество». Территория, на которой он находится, тоже попадает под реконструкцию. Анна Терешкова рассказала о дальнейшей судьбе мемориала:

— Сегодня прошло окончательное совещание с морским собранием, советом областных ветеранов, мы договорились, что перенесем памятник в парк «Городское начало», потому что это символично — город пошел от воды, от моряков, потому что здесь на лодках переправлялись с правого берега на левый, когда еще не было никакого моста. Также сейчас разрабатывается более монументальный памятник, который будет, надеюсь, согласован в художественном совете.

Ранее мы писали, что плиточное покрытие в парке «Городское начало» рядом с Михайловской набережной пошло волнами и провалилось после дождя. Это произошло, когда Сибирская генерирующей компании проводила здесь теплоиспытания. Однако в СГК сообщили, что к повреждению плитки их работы отношения не имеют.

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Михайловская набережнаяречной вокзалблагоустройство
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