Михайловскую набережную преобразят к концу лета 2021 года - рассказываем, во что вложат 50 миллионов

Сегодня, 3 июня, во время совещания на набережной стали известны подробности третьего этапа её реконструкции - на него потратят 50 миллионов рублей.

Работы будут идти на территории от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк».



— Со стороны речного вокзала мы планируем организовать спортивную площадку и детскую площадку, которая бы сконцентрировала людей и позволила бы не только в тихой части набережной гулять с детьми, но и здесь, у речного вокзала, тоже. Те, кто ожидает речной трамвайчик, смогут спокойно провести здесь время с детьми, — рассказал о планах главный архитектор мастерской «Адаптик-А» Павел Носарев, руководитель разработки проекта благоустройства набережной.