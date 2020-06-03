Михайловскую набережную преобразят к концу лета 2021 года - рассказываем, во что вложат 50 миллионов

Сегодня, 3 июня, во время совещания на набережной стали известны подробности третьего этапа её реконструкции - на него потратят 50 миллионов рублей.
Работы будут идти на территории от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк».
— Со стороны речного вокзала мы планируем организовать спортивную площадку и детскую площадку, которая бы сконцентрировала людей и позволила бы не только в тихой части набережной гулять с детьми, но и здесь, у речного вокзала, тоже. Те, кто ожидает речной трамвайчик, смогут спокойно провести здесь время с детьми, — рассказал о планах главный архитектор мастерской «Адаптик-А» Павел Носарев, руководитель разработки проекта благоустройства набережной.
— Мы сделали в проекте детскую зону, также у нас будет зона аттракционов, посередине будет фудкорт, — описала заммэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. — Дети смогут сидеть с родителями за столиками, либо играть на детской площадке. Мы специально объединили эти зоны, для того, чтобы сделать логистику расположения в том числе и аттракционных зон.
Материальную поддержку в благоустройстве набережной Новосибирску оказала группа компаний «Сибмонтажспецстрой», которая инвестировала в проект 50 миллионов рублей.
— Не все в жизни измеряется количеством денег, есть же какие-то вещи,которые нужно делать для души, и мы решили сделать подарок родному городу, — объяснил такое решение директор группы компаний Анатолий Павлов. — Потому что мы все здесь живем, все гуляем по этой набережной. Мы понимаем, что сейчас у городского бюджета есть определенные трудности с реализацией этого проекта и приняли решение помочь родному городу. Мы решили вложить часть своих средств в благое дело для того, чтобы этим пользовались все новосибирцы. Надеемся, что всё получится, и в конце следующего лета мы все соберемся здесь на открытии набережной.
Разработчики проекта позаботились и о безопасности горожан — кроме стандартных коммуникаций, таких как водопровод, полив растений и ливневки, набережную оборудуют видеонаблюдением, постом полиции, пунктами охраны. Пока все аттракционы демонтированы, а к концу благоустройства здесь планируют установить новые.
— У нас есть уникальная возможность: мы сразу запланировали площадки, на которых можно установить аттракционы и другие точки, чтобы не оставить все это на газоны и чтобы сразу был подвод электричества. Здесь мы, конечно, хотим видеть интересные новые аттракционы, а не такие, которые уже работали 10-15 лет. Пока мы готовим площадки, разместить сами аттракционы в этом году пока не планируем, их точное количество пока не знаем, — рассказала директор парка «Михайловская набережная» Евгения Вторушина.
Рядом с речным вокзалом находится мемориал «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество». Территория, на которой он находится, тоже попадает под реконструкцию. Анна Терешкова рассказала о дальнейшей судьбе мемориала:
— Сегодня прошло окончательное совещание с морским собранием, советом областных ветеранов, мы договорились, что перенесем памятник в парк «Городское начало», потому что это символично — город пошел от воды, от моряков, потому что здесь на лодках переправлялись с правого берега на левый, когда еще не было никакого моста. Также сейчас разрабатывается более монументальный памятник, который будет, надеюсь, согласован в художественном совете.
Ранее мы писали, что плиточное покрытие в парке «Городское начало» рядом с Михайловской набережной пошло волнами и провалилось после дождя. Это произошло, когда Сибирская генерирующей компании проводила здесь теплоиспытания. Однако в СГК сообщили, что к повреждению плитки их работы отношения не имеют.