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Прокуратура заставила полицию снова заняться расследованием ДТП с пьяным водителем и сбитой 20-летней девушкой

После аварии Екатерина Труфанова перенесла несколько операций и оказалась прикована к инвалидному креслу

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Больше года полиция не возбуждала уголовное дело по наезду пьяным водителем на 20-летнюю Екатерину Труфанову

Больше года полиция не возбуждала уголовное дело по наезду пьяным водителем на 20-летнюю Екатерину Труфанову

Прокуратура города Новосибирска отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по ДТП, в котором пьяный водитель сбил 20-летнюю Екатерину Труфанову.

Информацию об отмене постановления подтвердил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Наезд на Труфанову произошёл в апреле 2019 года, с тех пор девушка перенесла две операции и передвигается на инвалидном кресле.

— Нам звонил уже новый следователь. А старого, получается, убрали. Стешин его фамилия была. И уже запланированы следственные действия. Причём новый следователь сейчас в авральном режиме планирует все следственные действия. Я прям удивлён как-то. Может быть, благодаря вашей статье это всё сдвинулось. Тоже возможен такой вариант, — заметил адвокат девушки Андрей Росс.

Адвокат Росс заметил, что новый следователь планирует провести следственный эксперимент на месте происшествия с участием пострадавшей Екатерины Труфановой и водителем Кириллом Родионовым уже сегодня.

Корреспондент НГС отправил в МВД по НСО запрос по расследованию этой аварии.

Историю трагедии красивой 20-летней девушки, которая оказалась прикована к инвалидному креслу по вине пьяного водителя, читайте тут.

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ДТПпьяный за рулём
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