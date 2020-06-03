Прокуратура заставила полицию снова заняться расследованием ДТП с пьяным водителем и сбитой 20-летней девушкой

Прокуратура города Новосибирска отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по ДТП, в котором пьяный водитель сбил 20-летнюю Екатерину Труфанову.

Информацию об отмене постановления подтвердил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.



Наезд на Труфанову произошёл в апреле 2019 года, с тех пор девушка перенесла две операции и передвигается на инвалидном кресле.



— Нам звонил уже новый следователь. А старого, получается, убрали. Стешин его фамилия была. И уже запланированы следственные действия. Причём новый следователь сейчас в авральном режиме планирует все следственные действия. Я прям удивлён как-то. Может быть, благодаря вашей статье это всё сдвинулось. Тоже возможен такой вариант, — заметил адвокат девушки Андрей Росс.

