В Академгородке выросли редкие грибы, но съесть их нельзя — показываем, как они выглядят

В новосибирском Академгородке микологи-любители нашли два вида редких грибов — один из них краснокнижный, а второй настолько редкий, что известно только ещё одно место его распространения в Евразии.
Фотографии грибов и информация о находках были размещены на сайте «Грибы Сибири». Оба вида редких грибов оказались несъедобными.
Первый вид — пилолистник бороздчатый.
— Шла вчера в лес мимо стадиона НГУ, присела на скамейку. Вижу — а из скамейки что-то растёт. Пригляделась — а это пилолистник бороздчатый. Судя по доступной литературе, это первая находка в Новосибирской области, да и во всей Западной Сибири, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова. — Это вид с преимущественно восточным распространением. На Колыме его находили, в Иркутской области. Чем ближе к Европе, тем его меньше. И у нас получается самая западная находка.
По словам Татьяны, прежде такой гриб находил в Красноярском крае ныне покойный Игорь Кром, сотрудник Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского Федерального университета (СФУ).
Сегодня в Академгородке ещё более редкий гриб, родоколлибию каштаново-белую. обнаружил другой миколог- любитель.
— Его нашел Дмитрий Агеев. Гриб, который также видел раньше только Игорь Кром и описал его. Гриб до него находили только в США и Канаде, а благодаря Игорю в Евразии была известна одна точка — Красноярский край. Теперь их две, — добавила Бульонкова.
Она предполагает, что в этом году микологов ждут интересные находки.
— Мы предполагаем, что из-за аномального тепла год будет очень нестандартным в плане грибов. Он уже нестандартный — появились боровики, например, раньше времени, — добавила миколог-любитель.
Жители Новосибирской области уже вовсю собирают первые съедобные грибы — в соцсетях они хвастаются приличным урожаем, среди которого можно разглядеть боровики, подберезовики, маслята и даже шампиньоны.
Мы составили карту грибных мест региона, а также Новосибирска и его окрестностей. Эти выходные не радовали нас погодой, но после обильных дождей и тепла грибов должно стать ещё больше, поэтому пользуйтесь нашим интерактивным путеводителем (и обязательно рассказывайте в комментариях о своих любимых местах — если, конечно, не жалко).
В августе прошлого года новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть его нельзя.