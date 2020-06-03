В Академгородке выросли редкие грибы, но съесть их нельзя — показываем, как они выглядят

В новосибирском Академгородке микологи-любители нашли два вида редких грибов — один из них краснокнижный, а второй настолько редкий, что известно только ещё одно место его распространения в Евразии.

Фотографии грибов и информация о находках были размещены на сайте «Грибы Сибири». Оба вида редких грибов оказались несъедобными.



Первый вид — пилолистник бороздчатый.

— Шла вчера в лес мимо стадиона НГУ, присела на скамейку. Вижу — а из скамейки что-то растёт. Пригляделась — а это пилолистник бороздчатый. Судя по доступной литературе, это первая находка в Новосибирской области, да и во всей Западной Сибири, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова. — Это вид с преимущественно восточным распространением. На Колыме его находили, в Иркутской области. Чем ближе к Европе, тем его меньше. И у нас получается самая западная находка.