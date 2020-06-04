Центр ядерной медицины Медицинский центр имени Сергея Березина (МИБС) получил возможность проводить по квоте процедуры на головном мозге с помощью установки Гамма-нож.

Аппарат позволяет удалить опухоль за пару часов без оперативного вмешательства, а на следующий день после лечения пациенты могут пойти на работу.



Это стало возможно по государственной программе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС. По словам директора центра Анны Беспаловой, в этом году радиохирургическое лечение за счёт госфинансирования смогут пройти как минимум 100 человек. Это могут быть жители Новосибирской области или пациенты, направленные из других регионов со злокачественными внутричерепными опухолями.