Центр ядерной медицины Медицинский центр имени Сергея Березина (МИБС) получил возможность проводить по квоте процедуры на головном мозге с помощью установки Гамма-нож.
Аппарат позволяет удалить опухоль за пару часов без оперативного вмешательства, а на следующий день после лечения пациенты могут пойти на работу.
Это стало возможно по государственной программе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС. По словам директора центра Анны Беспаловой, в этом году радиохирургическое лечение за счёт госфинансирования смогут пройти как минимум 100 человек. Это могут быть жители Новосибирской области или пациенты, направленные из других регионов со злокачественными внутричерепными опухолями.
Гамма-нож применяется для лечения внутричерепных доброкачественных и злокачественных опухолей, в том числе метастазов, сосудистых заболеваний головного мозга, невралгий тройничного нерва.
Как рассказали журналисту НГС в МИБС, на данный момент такое лечение уже прошли пять человек — из Новосибирска, Томска и Барнаула. У всех были метастазы в головной мозг от рака разных локализаций.
О том, как именно происходит такое лечение НГС рассказывал ранее — представляете, самое непродолжительно удаление опухоли заняло всего 14 минут.
А в октябре в новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины появился томограф, делающий «виртуальную» колоноскопию. В некоторых случаях он может заменить пациентам эту неприятную процедуру.