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Так выглядит сама установка:&nbsp;это первый Гамма-нож, появившийся в Сибирском федеральном округе — в&nbsp;конце 2019 года, и седьмой в стране. За это время в Новосибирске на нём прошли лечение около 100 человек с разными заболеваниями

Так выглядит сама установка: это первый Гамма-нож, появившийся в Сибирском федеральном округе — в конце 2019 года, и седьмой в стране. За это время в Новосибирске на нём прошли лечение около 100 человек с разными заболеваниями

Центр ядерной медицины Медицинский центр имени Сергея Березина (МИБС) получил возможность проводить по квоте процедуры на головном мозге с помощью установки Гамма-нож.

Аппарат позволяет удалить опухоль за пару часов без оперативного вмешательства, а на следующий день после лечения пациенты могут пойти на работу.

Это стало возможно по государственной программе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС. По словам директора центра Анны Беспаловой, в этом году радиохирургическое лечение за счёт госфинансирования смогут пройти как минимум 100 человек. Это могут быть жители Новосибирской области или пациенты, направленные из других регионов со злокачественными внутричерепными опухолями.

Это фиксирующая рамка, которая крепится на голову пациента во время лечения на установке Гамма-нож — в ней голова становится неподвижной, при этом все остальные части тела могут двигаться

Это фиксирующая рамка, которая крепится на голову пациента во время лечения на установке Гамма-нож — в ней голова становится неподвижной, при этом все остальные части тела могут двигаться

Гамма-нож применяется для лечения внутричерепных доброкачественных и злокачественных опухолей, в том числе метастазов, сосудистых заболеваний головного мозга, невралгий тройничного нерва.

Как рассказали журналисту НГС в МИБС, на данный момент такое лечение уже прошли пять человек — из Новосибирска, Томска и Барнаула. У всех были метастазы в головной мозг от рака разных локализаций.

О том, как именно происходит такое лечение НГС рассказывал ранее — представляете, самое непродолжительно удаление опухоли заняло всего 14 минут.

А в октябре в новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины появился томограф, делающий «виртуальную» колоноскопию. В некоторых случаях он может заменить пациентам эту неприятную процедуру.

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Гамма-ножрадиохирургияОМСквотыонкологияМИБС
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