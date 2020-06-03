Как новосибирцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию — 15 ответов от избиркома

На этой неделе Владимир Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию - оно пройдет 1 июля. Сегодня, 3 июня, председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала, как голосование пройдёт в нашем регионе.

В организацию голосования вносится несколько изменений. Мы собрали 15 самых важных вопросов от журналистов, на которые во время брифинга ответила председатель новосибирского избиркома.



Как проголосовать не по месту регистрации?

— Можно воспользоваться механизмом мобильного избирателя. Это право гражданина проголосовать по месту его нахождения. Любой гражданин обладает правом на участие в голосовании вне зависимости от его места регистрации. С 5 июня по 21 июня будут принимать заявления на голосование по месту нахождения. Заявление можно подавать в наши территориальные избирательные комиссии, которые возобновят работу — буквально завтра примем такое постановление. Заявление можно будет подать через МФЦ. С ними сейчас прорабатываем организационные вопросы. Самый оптимальный вариант подачи заявления — через портал «Госуслуги».