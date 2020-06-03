Как новосибирцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию — 15 ответов от избиркома

На этой неделе Владимир Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию - оно пройдет 1 июля. Сегодня, 3 июня, председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала, как голосование пройдёт в нашем регионе.
В организацию голосования вносится несколько изменений. Мы собрали 15 самых важных вопросов от журналистов, на которые во время брифинга ответила председатель новосибирского избиркома.
Как проголосовать не по месту регистрации?
— Можно воспользоваться механизмом мобильного избирателя. Это право гражданина проголосовать по месту его нахождения. Любой гражданин обладает правом на участие в голосовании вне зависимости от его места регистрации. С 5 июня по 21 июня будут принимать заявления на голосование по месту нахождения. Заявление можно подавать в наши территориальные избирательные комиссии, которые возобновят работу — буквально завтра примем такое постановление. Заявление можно будет подать через МФЦ. С ними сейчас прорабатываем организационные вопросы. Самый оптимальный вариант подачи заявления — через портал «Госуслуги».
Как проголосовать досрочно?
— С 25 июня будет организовано досрочное голосование. Оно необходимо с точки зрения эпидемиологической безопасности. Смогут досрочно проголосовать и те, кто не сможет прийти в день голосования. И те, кто находится в населенных пунктах, где нет избирательных участков.
А если я не смогу сам прийти на избирательный участок?
— Голосование вне участка тоже начнутся с 25 июня. Нужно будет гражданину заявить, что он не может прийти в помещение для голосования. Заявления или устные обращения могут быть переданы за 14 дней до дня голосования. С 5 июня можно будет уже подавать заявления.
Должны ли у меня быть уважительные причины для голосования на дому?
— Перечень уважительных причин не установлен порядком, но необходимо будет обосновать, почему решили дома голосовать — болезнь, инвалидность. Был расширен перечень — теперь мамы с маленькими детьми, если им не с кем оставить ребенка, могут проголосовать дома.
Как сейчас в пандемию будет организовано голосование на дому?
— Члены комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Они не должны заходить в квартиры. Готовится для каждого избирателя индивидуальный пакетик, в котором будет бюллетень, ручка, маска. Всё будет закрыто и обработано дезсредством. Так как ящиков переносных не так много, мы закупаем сейф-пакеты, которые будут также запечатываться. Возможно организовывать голосование во дворах. Если люди готовы спуститься во двор.
Если помещение для голосования слишком маленькое, то что будет делать ЦИК?
— У нас 1995 постоянных помещений и 17 дополнительных участков в местах временного прибывания избирателей. Есть предложения Роспотребнадзора по Новосибирской области, если помещение для голосования маленькое, в этом случае предлагается, на усмотрение избирательной комиссии, выносить такие помещения во двор здания. Но думаю не будет массовое использование этого механизма. И это не значит, что палатку куда-то в поле поставим. Все будет рядом с тем зданием, в котором планировалось голосование.
Будут ли использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы)?
— Все 317 КОИБов будут использованы в Железнодорожном, Заельцовском, Ленинском, Октябрьском, Центральном районах Новосибирска и в Кольцово.
У меня появились вопросы по голосованию. Куда обратиться?
— С 1 июня работает горячая линия ЦИК Новосибирской области. Телефон доступен по 14 сентября: 8–800–707–62–90. Время работы: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу — с 9:00 до 17:00 часов, в субботу — с 10:00 до 15:00 часов.
Как будет выглядеть бюллетень?
— Решение о печати бюллетеней и их количестве будет принято завтра. Каждый из них будет включать вопрос: «Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?». А также два квадрата для ответа — «да» или «нет».
Будут ли внесены изменения в саму процедуру голосования?
— Раньше член комиссии заносил вручную данные паспорта в список. Сейчас изготовят список сразу с внесенными данными паспорта голосующего и будут сверять документы. Это должно минимизировать время на нахождение в помещении. Рекомендовали нам, чтобы мы входные шторки в кабинках для голосования не вешали. Этот вопрос решается. Ленты будут для отображения дистанции в 1,5 метра от одного человека до другого. Но мы понимаем, что это чисто организационные вопросы. Никаких специальных ограничений.
Ограничат ли количество человек в здании?
— Понятно, что в помещения для голосования мы не запустим сразу 15–20 человек. Количество членов комиссии, которое выдаёт бюллетени, определено. Мы будем приглашать избирателей через объявления на подъездах, посмотрим ещё как это лучше организовать. Например, с просьбой прийти из определенного дома в определенное время. Это не значит, что мы кого-то не пустим, если они придут в другое время. Время для голосования так и будет с 8 до 20 часов. Просто мы пытаемся организовать потоки. Такой небольшой условный график.
Что будет, если обнаружат человека с температурой на участке?
— На входе в помещения планируют организовать температурный контроль. Мы совместно с Минздравом согласуем процедуры, при которых гражданин с температурой должен будет проголосовать отдельно. Ведь мы не удалим его из этого помещения, раз он уже пришёл.
Как проголосовать человеку, если он находится в инфекционных госпиталях?
— Голосование в ковидных госпиталях мы сейчас тоже отрабатываем. Мы сейчас не говорим об этом вопросе подробно, потому что его нужно решать совместно с Минздравом.
Готов ли ЦИК нести ответственность, если кто-то из избирателей или членов избиркома заразится коронавирусом или будет летальный исход?
— Мы сейчас находимся в здании, вы уверены, что вы не заражены? Я не уверена. Как мы будем определять, где и как мог заразиться тот или иной житель Новосибирска или области и как это связано с голосованием. Я пока не готова прокомментировать этот вопрос. Мы со своей стороны организуем всё таким образом, чтобы исключить контакты членов комиссии с участниками голосования. Мы будем выдавать каждому участнику, который придет в помещение, маску, перчатки и будем предлагать дезинфицирующие средства. Это как в больнице будет, но только там, где нет больных. Мне кажется, здания для голосования будут самым безопасным местом по сравнению со всем остальным.
Сколько в регионе населенных пунктов, где нет участков для голосования?
— Если говорить вообще о населённых пунктах, то я конечно точную цифру не назову. Точно больше 450, где нет самих помещений. Сейчас этот вопрос как раз прорабатывается. На территориях, в каждом районе есть свои особенности. И отрабатывается вот этот механизм. Там, где выше 100 избирателей, у нас практически везде уже есть участки для голосования. Прорабатываем вопрос, чтобы минимизировать использование общественного транспорта, когда люди собираются на автобусе и едут в другой населенный пункт. Если будет возможность, организуем выездное голосование. Члены комиссии приедут публично, открыто и гласно организуют такое голосование.
1 июля в этом году выпадает на среду - этот день уже объявили выходным.
Меньше чем за сутки после объявления дня голосования в Сети появились сразу два видеоролика, которые посвящены голосованию и поправкам. Первый авторства РИА ФАН, второй — уличного художника Тимофея Ради. Мы их вам покажем, а как к ним относиться, вы, пожалуйста, решите сами.