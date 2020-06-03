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Жительница пожаловалась на шум от стройки в Ленинском районе

Жительница пожаловалась на шум от стройки в Ленинском районе

Ночью 3 июня в Новосибирске рабочие устроили шумные работы на стройке ЖК «Традиции».

На улице Серафимовича работала техника, шум мешал спать жителям соседних домов. Его было слышно около 4:00. Об этом жительница Ленинского района рассказала в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54, она также прикрепила видео.

— Четвёртый час ночи. На стройку приезжают грузовики, высыпают щебень, гремят, пищат, визжат. Все для того, чтобы жители спали спокойно, — говорит очевидица.

Шум было слышно поздней ночью

Ситуацию прокомментировали в компании-застройщике ЖК «Традиции».

— Действительно, был такой факт. Подрядчик будет привлечён к ответственности. Устраняли последствия позавчерашнего затопления, завозили щебень. Это вчера только произошло, в будущем такого не будет допущено, — рассказала директор по правовым вопросам Наталья Боровик.

Напомним, что сильный ливень прошёл в Новосибирске в ночь с 1 на 2 июня. На дорогах были большие лужи, в парке «Городское начало» провалилась плитка, а в одном из домов затопило подземную парковку. Мы собрали для вас кадры с последствиями ливня, с которыми вчера столкнулись многие новосибирцы.

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