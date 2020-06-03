Ночью 3 июня в Новосибирске рабочие устроили шумные работы на стройке ЖК «Традиции».

На улице Серафимовича работала техника, шум мешал спать жителям соседних домов. Его было слышно около 4:00. Об этом жительница Ленинского района рассказала в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54, она также прикрепила видео.

— Четвёртый час ночи. На стройку приезжают грузовики, высыпают щебень, гремят, пищат, визжат. Все для того, чтобы жители спали спокойно, — говорит очевидица.